У волинських маршрутках виявили понад сотню порушень





Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.



Інспектори відділення безпеки дорожнього руху та батальйону Управління патрульної поліції у Волинській області надалі посилено перевіряють транспортні засоби, які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів



Станом на 30 липня перевірено 934 транспортних засоби, які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів, та встановлено 108 порушень законодавства.



На всіх порушників складені адміністративні матеріали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині патрульні поліцейські продовжують посилено перевіряти транспортні засоби, які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів.Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.Інспектори відділення безпеки дорожнього руху та батальйону Управління патрульної поліції у Волинській області надалі посилено перевіряють транспортні засоби, які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирівСтаном на 30 липня перевірено 934 транспортних засоби, які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів, та встановлено 108 порушень законодавства.На всіх порушників складені адміністративні матеріали.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію