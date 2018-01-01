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У волинських маршрутках виявили понад сотню порушень

У волинських маршрутках виявили понад сотню порушень
На Волині патрульні поліцейські продовжують посилено перевіряти транспортні засоби, які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів.

Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.

Інспектори відділення безпеки дорожнього руху та батальйону Управління патрульної поліції у Волинській області надалі посилено перевіряють транспортні засоби, які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів

Станом на 30 липня перевірено 934 транспортних засоби, які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів, та встановлено 108 порушень законодавства.

На всіх порушників складені адміністративні матеріали.

У волинських маршрутках виявили понад сотню порушень

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Теги: маршрутка, Волинь
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