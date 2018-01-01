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«Чорна хмара насуває»: лучани діляться фото передгрозового неба

«Чорна хмара насуває»: лучани діляться фото передгрозового неба
Своєрідний флешмоб влаштували лучани, публікуючи в соціальних мережах світлини передгрозового неба.

Зокрема краєзнавець Тетяна Яцечко-Блаженко написала: «Розпогодилось» не на жарт, з хвилини на хвилину...»

«Чорна хмара насуває»: лучани діляться фото передгрозового неба


Також світлиною поділився і Олександр Омельчук. «Село Прилуцьке, яка краса», - написав він.

«Чорна хмара насуває»: лучани діляться фото передгрозового неба






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Теги: фото, Луцьк
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