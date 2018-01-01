«Чорна хмара насуває»: лучани діляться фото передгрозового неба
Сьогодні, 21:33
Своєрідний флешмоб влаштували лучани, публікуючи в соціальних мережах світлини передгрозового неба.
Зокрема краєзнавець Тетяна Яцечко-Блаженко написала: «Розпогодилось» не на жарт, з хвилини на хвилину...»
Також світлиною поділився і Олександр Омельчук. «Село Прилуцьке, яка краса», - написав він.
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Зокрема краєзнавець Тетяна Яцечко-Блаженко написала: «Розпогодилось» не на жарт, з хвилини на хвилину...»
Також світлиною поділився і Олександр Омельчук. «Село Прилуцьке, яка краса», - написав він.
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