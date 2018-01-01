Біля торгового центру в Луцьку продавали сурогат
Сьогодні, 22:01
Працівник муніципальної поліції викрив жінку, яка торгувала сурогатним алкоголем поблизу ТЦ «Гостинець» у Луцьку.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Три літри сурогатного алкоголю, розлитого в скляну та пластикову тару, виявив та вилучив інспектор відділу протидії стихійній торгівлі департаменту муніципальної варти під час відпрацювання поблизу ТЦ «Гостинець».
Алкоголь був підготовлений до продажу та реалізовувався посеред вулиці жінкою літнього віку з рук.
Інспектор провів з нею профілактичну бесіду, після чого склав адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 КупАП. Матеріали будуть передані на розгляд Луцького міськрайонного суду.
Варто зазначити, що муніципали чи не щодня виявляють продавців сурогату поблизу ТЦ «Гостинець» на проспекті Соборності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Три літри сурогатного алкоголю, розлитого в скляну та пластикову тару, виявив та вилучив інспектор відділу протидії стихійній торгівлі департаменту муніципальної варти під час відпрацювання поблизу ТЦ «Гостинець».
Алкоголь був підготовлений до продажу та реалізовувався посеред вулиці жінкою літнього віку з рук.
Інспектор провів з нею профілактичну бесіду, після чого склав адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 КупАП. Матеріали будуть передані на розгляд Луцького міськрайонного суду.
Варто зазначити, що муніципали чи не щодня виявляють продавців сурогату поблизу ТЦ «Гостинець» на проспекті Соборності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Серед 8 постраждалих у жахливій аварії – лучанин
Сьогодні, 22:57
Луцький фотограф «впіймав» блискавку
Сьогодні, 22:22
Біля торгового центру в Луцьку продавали сурогат
Сьогодні, 22:01
Під час футболу біля луцького стадіону заборонили алкоголь
Сьогодні, 21:48
«Чорна хмара насуває»: лучани діляться фото передгрозового неба
Сьогодні, 21:33