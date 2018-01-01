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Біля торгового центру в Луцьку продавали сурогат

Біля торгового центру в Луцьку продавали сурогат
Працівник муніципальної поліції викрив жінку, яка торгувала сурогатним алкоголем поблизу ТЦ «Гостинець» у Луцьку.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

Три літри сурогатного алкоголю, розлитого в скляну та пластикову тару, виявив та вилучив інспектор відділу протидії стихійній торгівлі департаменту муніципальної варти під час відпрацювання поблизу ТЦ «Гостинець».

Алкоголь був підготовлений до продажу та реалізовувався посеред вулиці жінкою літнього віку з рук.

Інспектор провів з нею профілактичну бесіду, після чого склав адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 КупАП. Матеріали будуть передані на розгляд Луцького міськрайонного суду.

Варто зазначити, що муніципали чи не щодня виявляють продавців сурогату поблизу ТЦ «Гостинець» на проспекті Соборності.

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Теги: алкоголь, Луцьк
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