вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Провели в останню путь директора гімназії на Волині

Провели в останню путь директора гімназії на Волині
У Камені-Каширському попрощалися із досвідченим педагогом, директором НВК «Загальноосвітня школа-гімназія» №2 Галиною Куницькою.

Про це повідомляє Район. Камінь-Каширський.

Вона 24 років очолювала другу міську школу. Вона віддала їй до останнього свої сили, здоров’я, запал неспокійного серця.

«Коли лише займався день, а жителі міста додивляються останні сни, через стадіон Галина Василівна бадьоро прямувала у рідну школу, а назад поверталася, коли землю огортали сутінки. Створювалося враження, що вона ніколи не відпочивала. Кожен день свого життя вона присвячувала людям. На ділах, а не на словах», - діляться спогадами колеги.

Сотні людей у жалобній процесії проводжали Галину Куницьку в останню путь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вони зомбовані», – декламатор вірша Шевченка у Володимирі про прихожан УПЦ МП
Велична і похмура краса: луцькі ріки перед грозою. ФОТО
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Шацькому нацпарку втілюють проекти на 2 мільйони євро
Сьогодні, 03:59
Провели в останню путь директора гімназії на Волині
Сьогодні, 03:02
Через негоду в Луцьку зупинилися тролейбуси. ФОТО
Сьогодні, 01:45
Фейк чи правда: у мережі дискутують про суперблискавку в Луцьку. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 01:07
На перехресті в Луцьку зіткнулися Renault і Mitsubishi. ФОТО
Сьогодні, 00:17
Схожі новини
Стали відомі подробиці кривавої різанини на Волині Стали відомі подробиці кривавої різанини на Волині
26 липень, 08:14
Відрізало голову: на Волині поїзд переїхав чоловіка, - ЗМІ Відрізало голову: на Волині поїзд переїхав чоловіка, - ЗМІ
21 липень, 22:15
Засудили волинянина, який до смерті побив дружину Засудили волинянина, який до смерті побив дружину
20 липень, 20:46
Померла волинська журналістка Померла волинська журналістка
20 липень, 10:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Шацькому нацпарку втілюють проекти на 2 мільйони євро
Сьогодні, 03:59
 0
Провели в останню путь директора гімназії на Волині
Сьогодні, 03:02
 0
Через негоду в Луцьку зупинилися тролейбуси. ФОТО
Сьогодні, 01:45
 0
Фейк чи правда: у мережі дискутують про суперблискавку в Луцьку. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 01:07
 0
На перехресті в Луцьку зіткнулися Renault і Mitsubishi. ФОТО
Сьогодні, 00:17
 0
Медіа
відео
1/8