Провели в останню путь директора гімназії на Волині

Галиною Куницькою.



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Вона 24 років очолювала другу міську школу. Вона віддала їй до останнього свої сили, здоров’я, запал неспокійного серця.



«Коли лише займався день, а жителі міста додивляються останні сни, через стадіон Галина Василівна бадьоро прямувала у рідну школу, а назад поверталася, коли землю огортали сутінки. Створювалося враження, що вона ніколи не відпочивала. Кожен день свого життя вона присвячувала людям. На ділах, а не на словах», - діляться спогадами колеги.



Сотні людей у жалобній процесії проводжали Галину Куницьку в останню путь.



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