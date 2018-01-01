Провели в останню путь директора гімназії на Волині
Сьогодні, 03:02
У Камені-Каширському попрощалися із досвідченим педагогом, директором НВК «Загальноосвітня школа-гімназія» №2 Галиною Куницькою.
Про це повідомляє Район. Камінь-Каширський.
Вона 24 років очолювала другу міську школу. Вона віддала їй до останнього свої сили, здоров’я, запал неспокійного серця.
«Коли лише займався день, а жителі міста додивляються останні сни, через стадіон Галина Василівна бадьоро прямувала у рідну школу, а назад поверталася, коли землю огортали сутінки. Створювалося враження, що вона ніколи не відпочивала. Кожен день свого життя вона присвячувала людям. На ділах, а не на словах», - діляться спогадами колеги.
Сотні людей у жалобній процесії проводжали Галину Куницьку в останню путь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Район. Камінь-Каширський.
Вона 24 років очолювала другу міську школу. Вона віддала їй до останнього свої сили, здоров’я, запал неспокійного серця.
«Коли лише займався день, а жителі міста додивляються останні сни, через стадіон Галина Василівна бадьоро прямувала у рідну школу, а назад поверталася, коли землю огортали сутінки. Створювалося враження, що вона ніколи не відпочивала. Кожен день свого життя вона присвячувала людям. На ділах, а не на словах», - діляться спогадами колеги.
Сотні людей у жалобній процесії проводжали Галину Куницьку в останню путь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Шацькому нацпарку втілюють проекти на 2 мільйони євро
Сьогодні, 03:59
Провели в останню путь директора гімназії на Волині
Сьогодні, 03:02
Через негоду в Луцьку зупинилися тролейбуси. ФОТО
Сьогодні, 01:45
На перехресті в Луцьку зіткнулися Renault і Mitsubishi. ФОТО
Сьогодні, 00:17