Луцький фотограф «впіймав» блискавку

Віктору Чухраю вдалося сьогодні, 30 липня, «вполювати» блискавку.



Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.



«Піймати сьогодні блискавку було складно. Дощ заливав камеру...Все, що встиг. Добраніч, Луцьк», - зазначив Віктор Чухрай.



Він також опублікував світлини із блискавицею під час сьогоднішньої грози.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попри залиту дощем камеру, луцькому фотографувдалося сьогодні, 30 липня, «вполювати» блискавку.Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.«Піймати сьогодні блискавку було складно. Дощ заливав камеру...Все, що встиг. Добраніч, Луцьк», - зазначив Віктор Чухрай.Він також опублікував світлини із блискавицею під час сьогоднішньої грози.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію