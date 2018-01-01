Луцький фотограф «впіймав» блискавку
Сьогодні, 22:22
Попри залиту дощем камеру, луцькому фотографу Віктору Чухраю вдалося сьогодні, 30 липня, «вполювати» блискавку.
Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
«Піймати сьогодні блискавку було складно. Дощ заливав камеру...Все, що встиг. Добраніч, Луцьк», - зазначив Віктор Чухрай.
Він також опублікував світлини із блискавицею під час сьогоднішньої грози.
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Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
«Піймати сьогодні блискавку було складно. Дощ заливав камеру...Все, що встиг. Добраніч, Луцьк», - зазначив Віктор Чухрай.
Він також опублікував світлини із блискавицею під час сьогоднішньої грози.
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