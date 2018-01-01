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Луцький фотограф «впіймав» блискавку

Луцький фотограф «впіймав» блискавку
Попри залиту дощем камеру, луцькому фотографу Віктору Чухраю вдалося сьогодні, 30 липня, «вполювати» блискавку.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

«Піймати сьогодні блискавку було складно. Дощ заливав камеру...Все, що встиг. Добраніч, Луцьк», - зазначив Віктор Чухрай.

Він також опублікував світлини із блискавицею під час сьогоднішньої грози.


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Теги: блискавка, Луцьк
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