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31 липня на Волині: гортаючи календар

31 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження ведучий Павло Приймачок (на фото).

Крім того особисте свято у журналістки Людмили Приймачук.

Також вітаємо з Днем ангела чоловіків з іменами Іван, Гнат, Омелян, Любомир.

Нагадаємо, у цей день 1994 року Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною - 6,14 метрів, а 31 липня 1924 року польський уряд заборонив вживати українську мову в державних та самоуправних установах Західної України.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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