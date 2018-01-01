31 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження ведучий Павло Приймачок (на фото).
Крім того особисте свято у журналістки Людмили Приймачук.
Також вітаємо з Днем ангела чоловіків з іменами Іван, Гнат, Омелян, Любомир.
Нагадаємо, у цей день 1994 року Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною - 6,14 метрів, а 31 липня 1924 року польський уряд заборонив вживати українську мову в державних та самоуправних установах Західної України.
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Крім того особисте свято у журналістки Людмили Приймачук.
Також вітаємо з Днем ангела чоловіків з іменами Іван, Гнат, Омелян, Любомир.
Нагадаємо, у цей день 1994 року Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною - 6,14 метрів, а 31 липня 1924 року польський уряд заборонив вживати українську мову в державних та самоуправних установах Західної України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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