Серед 8 постраждалих у жахливій аварії – лучанин
Сьогодні, 22:57
Серед постраждалих у дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася сьогодні, 30 липня на Львівщині, є 38-річний житель Луцька.
Про це повідомили у СК ГУНП у Львівській області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 30 липня, близько 15.00 на автодорозі Львів-Луцьк поблизу села Стоянів у Радехівському районі.
Поліцейські встановили, що автомобіль «Шкода Октавія» під керуванням 58-річного мешканця міста Ужгород зіткнувся з автомобілем «Фольксваген Транспортер», яким керував 38-річний житель Луцька.
Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій та семеро пасажирів «Фольксвагена», один з яких – іноземець. Усіх доставили у лікарню для надання медичної допомоги, діагнози уточнюються.
Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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Про це повідомили у СК ГУНП у Львівській області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 30 липня, близько 15.00 на автодорозі Львів-Луцьк поблизу села Стоянів у Радехівському районі.
Поліцейські встановили, що автомобіль «Шкода Октавія» під керуванням 58-річного мешканця міста Ужгород зіткнувся з автомобілем «Фольксваген Транспортер», яким керував 38-річний житель Луцька.
Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій та семеро пасажирів «Фольксвагена», один з яких – іноземець. Усіх доставили у лікарню для надання медичної допомоги, діагнози уточнюються.
Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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