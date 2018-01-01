Серед 8 постраждалих у жахливій аварії – лучанин

Серед постраждалих у дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася сьогодні, 30 липня на Львівщині, є 38-річний житель Луцька.Про це повідомили у СК ГУНП у Львівській області.Дорожньо-транспортна пригодаблизько 15.00 на автодорозі Львів-Луцьк поблизу села Стоянів у Радехівському районі.Поліцейські встановили, що автомобіль «Шкода Октавія» під керуванням 58-річного мешканця міста Ужгород зіткнувся з автомобілем «Фольксваген Транспортер», яким керував 38-річний житель Луцька.Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій та семеро пасажирів «Фольксвагена», один з яких – іноземець. Усіх доставили у лікарню для надання медичної допомоги, діагнози уточнюються.Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.