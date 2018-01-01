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На перехресті в Луцьку зіткнулися Renault і Mitsubishi. ФОТО

На перехресті в Луцьку зіткнулися Renault і Mitsubishi. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів сталася в Луцьку 30 липня.

Про це повідомляють Волинські новини.

Близько 18.00 на перехресті вулиць Ківерцівської та Стрілецької зіткнулися Mitsubishi та Renault.

За попередньою інформацією, водій Mitsubishi не надав перевагу в русі автомобілю Renault.

Обставини аварії встановлюються. На щастя, ніхто не постраждав.

Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.


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Теги: ДТП, Луцьк
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