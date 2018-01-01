На перехресті в Луцьку зіткнулися Renault і Mitsubishi. ФОТО





Про це повідомляють



Близько 18.00 на перехресті вулиць Ківерцівської та Стрілецької зіткнулися Mitsubishi та Renault.



За попередньою інформацією, водій Mitsubishi не надав перевагу в русі автомобілю Renault.



Обставини аварії встановлюються. На щастя, ніхто не постраждав.



Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів сталася в Луцьку 30 липня.Про це повідомляють Волинські новини Близько 18.00 на перехресті вулиць Ківерцівської та Стрілецької зіткнулися Mitsubishi та Renault.За попередньою інформацією, водій Mitsubishi не надав перевагу в русі автомобілю Renault.Обставини аварії встановлюються. На щастя, ніхто не постраждав.Автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.

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