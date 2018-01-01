Юнак подолав півсвіту, аби ремонтувати музей на Волині
Сьогодні, 07:06
Музей-скансен народного господарства у селищі Рокині неподалік Луцька допомагають відновлювати іноземці.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Два дні перельотів через півсвіту: з Мексики до селища Рокині 21-річний Девід приїхав, аби допомогти ремонтувати музей-скансен.
Юнак каже, що волонтерська діяльність приваблювала його завжди, а коли з’явилась можливість поїхати саме в Україну – не роздумував ні хвилини.
Подробиці – у відеосюжеті.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Два дні перельотів через півсвіту: з Мексики до селища Рокині 21-річний Девід приїхав, аби допомогти ремонтувати музей-скансен.
Юнак каже, що волонтерська діяльність приваблювала його завжди, а коли з’явилась можливість поїхати саме в Україну – не роздумував ні хвилини.
Подробиці – у відеосюжеті.
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