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Юнак подолав півсвіту, аби ремонтувати музей на Волині

Юнак подолав півсвіту, аби ремонтувати музей на Волині
Музей-скансен народного господарства у селищі Рокині неподалік Луцька допомагають відновлювати іноземці.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Два дні перельотів через півсвіту: з Мексики до селища Рокині 21-річний Девід приїхав, аби допомогти ремонтувати музей-скансен.

Юнак каже, що волонтерська діяльність приваблювала його завжди, а коли з’явилась можливість поїхати саме в Україну – не роздумував ні хвилини.

Подробиці – у відеосюжеті.


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Теги: музей, Волинь
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