Юнак подолав півсвіту, аби ремонтувати музей на Волині





Про це йдеться у сюжеті



Два дні перельотів через півсвіту: з Мексики до селища Рокині 21-річний Девід приїхав, аби допомогти ремонтувати музей-скансен.



Юнак каже, що волонтерська діяльність приваблювала його завжди, а коли з’явилась можливість поїхати саме в Україну – не роздумував ні хвилини.



Подробиці – у відеосюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Музей-скансен народного господарства у селищі Рокині неподалік Луцька допомагають відновлювати іноземці.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу Два дні перельотів через півсвіту: з Мексики до селища Рокині 21-річнийприїхав, аби допомогти ремонтувати музей-скансен.Юнак каже, що волонтерська діяльність приваблювала його завжди, а коли з’явилась можливість поїхати саме в Україну – не роздумував ні хвилини.Подробиці – у відеосюжеті.

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