У Луцьку запроваджують заняття з каніс-терапії





Напередодні луцьке комунальне підприємство «Ласка», яке відловлює безпритульних собак, виграло європейський грант на 94 тисячі євро, - повідомляє інтернет-видання



Олександрі - три роки. У неї - аутизм - розлад нервової системи, через який виникають проблеми з соціальною взаємодією. Самостійно їсти, пити з чашки та йти на контакт з батьками дівчинку навчили собаки.



Її мама Інна Хоміцька випробувала чимало методів, однак, каже, що поки каніс-терапія - лікування з допомогою собак - виявилась найефективнішою.



«І дельфінарій пробувала - не допомогло, в реабілітаційні центри ми ходимо - не допомагає, але каніс-терапія в цьому напрямку - лікування собаками. Хоча я самоучка була, я бачу прогрес дитини. Вона спочатку навчилась кормити собаку, а потім почала їсти сама. На даний момент те, що не добились в реабілітаційних центрах, добилась за два місяці вдома я сама за допомогою собаки», - розповіла мама дитини з аутизмом Інна Хоміцька.



Луцьке комунальне підприємство «Ласка», яке відловлює безпритульних собак, виграло європейський грант на 94 тисячі євро. За ці кошти працівники установи повинні проводити у місті заняття з каніс-терапії, а також семінари для охочих опанувати цю систему лікування.



«Є три рівні залучення собак в каніс-терапіії. Це собака для візитів, собака для навчання і собака для терапії. Ми зараз говоримо насамперед про те, що собака для візитів і є собака для навчання. Собака є мотивацією, собака мотивує. Як приклад наводилося, коли діти не хочуть ходити в школу і знають, що в один день прийдуть з собакою з каніс-терапії. Дитина саме в цей момент готова йти до школи, тому що їй це цікаво робити», - каже працівниця КП «Ласка» Антоніна Гошовська.



Фахівці кажуть, заняття з собаками можуть підняти самооцінку та допомогти здолати побутові труднощі дітям і людям з інвалідністю. Наприклад, допоможуть навчитись прибирати, доглядати за собою.



Обов'язкова умова - собаки повинні бути дружелюбними і спеціально підготовленими. Мовляв небажано використовувати для терапії собак з притулків.



«Це не з вулиці, ні з притулку, тому що це дуже важливо, щоб вони були надійними,, щоб не було ніяких проблем. Тут є трошки ризик, тому що ви не знаєте, яке минуле у цієї собаки, ви не знаєте, які травми у цієї собаки, який у неї досвід», - зауважила каніс-терапевт з Латвії Анда Пакшена.



Тим часом у КП «Ласка» будують майданчик для занять каніс-терапією. Кажуть, собак для цього ретельно відбирали. Нині з ними займається кінолог. Допомагати планують дітям, ветеранам АТО та людям з інвалідністю.







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