Через негоду в Луцьку зупинилися тролейбуси. ФОТО
Сьогодні, 01:45
Через негоду ввечері вчора, 30 липня, на майдані Братський міст у Луцьку зупинився рух електротранспорту.
Про це повідомляє Район. Луцьк.
Внаслідок негоди зникла напруга на контактній мережі.
Відтак, тролейбуси на майдані Братський міст зупинились.
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Про це повідомляє Район. Луцьк.
Внаслідок негоди зникла напруга на контактній мережі.
Відтак, тролейбуси на майдані Братський міст зупинились.
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