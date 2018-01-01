Через негоду в Луцьку зупинилися тролейбуси. ФОТО





Про це повідомляє



Внаслідок



Відтак, тролейбуси на майдані Братський міст зупинились.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через негоду ввечері вчора, 30 липня, на майдані Братський міст у Луцьку зупинився рух електротранспорту.Про це повідомляє Район. Луцьк Внаслідок негоди зникла напруга на контактній мережі.Відтак, тролейбуси на майдані Братський міст зупинились.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію