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Через негоду в Луцьку зупинилися тролейбуси. ФОТО

Через негоду в Луцьку зупинилися тролейбуси. ФОТО
Через негоду ввечері вчора, 30 липня, на майдані Братський міст у Луцьку зупинився рух електротранспорту.

Про це повідомляє Район. Луцьк.

Внаслідок негоди зникла напруга на контактній мережі.

Відтак, тролейбуси на майдані Братський міст зупинились.


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Теги: тролейбус, Луцьк
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