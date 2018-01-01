У Шацькому нацпарку втілюють проекти на 2 мільйони євро
Сьогодні, 03:59
Шацький національний природний парк бере участь у двох проектах, перемовини в яких велися ще з весни.
Про це під час сесії Шацької районної ради заявила директорка парку Марія Христецька, звітуючи перед депутатами про збереження і розвиток природно-заповідного фонду району, - повідомляє Район. Шацьк.
З початку липня цього року вже розпочалась їх реалізація. Вартість проектів становить 2 мільйони євро. Повністю реалізувати проекти планують у 2019 році.
Перший проект має назву «Відновлення, збереження та стале використанні торфовищ і осушених земель», другий - «Екосистема, адаптація та регіональний розвиток шляхом зміцнення українських біосферних резерватів».
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Про це під час сесії Шацької районної ради заявила директорка парку Марія Христецька, звітуючи перед депутатами про збереження і розвиток природно-заповідного фонду району, - повідомляє Район. Шацьк.
З початку липня цього року вже розпочалась їх реалізація. Вартість проектів становить 2 мільйони євро. Повністю реалізувати проекти планують у 2019 році.
Перший проект має назву «Відновлення, збереження та стале використанні торфовищ і осушених земель», другий - «Екосистема, адаптація та регіональний розвиток шляхом зміцнення українських біосферних резерватів».
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