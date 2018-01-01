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Фейк чи правда: у мережі дискутують про суперблискавку в Луцьку. ФОТО. ВІДЕО

Фейк чи правда: у мережі дискутують про суперблискавку в Луцьку. ФОТО. ВІДЕО
У мережі з’явилися неймовірні відео та світлини із блискавкою в Луцьку під час грози. Користувачі навіть порівнювали її зі спецефектами у фільмах жахів, а дехто ставив під сумнів оригінальність світлин.

Нагадаємо, ввечері 30 липня у Луцьку зненацька вибухнула гроза. У соцмережах користувачі поширювали вражаючу світлину із блискавкою, яка нагадувала спецефекти із голлівудських фільмів.




Дехто із користувачів висловив припущення, що це – фотомонтаж.

Згодом з’явилися нові фото із неймовірною блискавицею.



А авторка першої світлини, користувачка Facebook Oksana Kovtunovych на доказ оригінальності фото опублікувала ще й відео із блискавкою.






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Теги: блискавка, Луцьк
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