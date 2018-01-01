Фейк чи правда: у мережі дискутують про суперблискавку в Луцьку. ФОТО. ВІДЕО





Нагадаємо, ввечері 30 липня у Луцьку зненацька вибухнула гроза. У соцмережах користувачі поширювали вражаючу світлину із блискавкою, яка нагадувала спецефекти із голлівудських фільмів.









Дехто із користувачів висловив припущення, що це – фотомонтаж.



Згодом з’явилися нові фото із неймовірною блискавицею.







А авторка першої світлини, користувачка Facebook Oksana Kovtunovych на доказ оригінальності фото опублікувала ще й відео із блискавкою.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі з’явилися неймовірні відео та світлини із блискавкою в Луцьку під час грози. Користувачі навіть порівнювали її зі спецефектами у фільмах жахів, а дехто ставив під сумнів оригінальність світлин.Нагадаємо, ввечері 30 липня у Луцьку зненацька вибухнула гроза. У соцмережах користувачі поширювали вражаючу світлину із блискавкою, яка нагадувала спецефекти із голлівудських фільмів.Дехто із користувачів висловив припущення, що це – фотомонтаж.Згодом з’явилися нові фото із неймовірною блискавицею.А авторка першої світлини, користувачка Facebook Oksana Kovtunovych на доказ оригінальності фото опублікувала ще й відео із блискавкою.

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