Волинянин «попався» на гачок шахраїв
Сьогодні, 08:16
Житель Володимира-Волинського перерахував 1500 гривень шахраєві за неіснуючий човен.
Про це пише Володимир Медіа.
Прочитавши на популярному сайті OLX оголошення про продаж надувного човна, чоловік вирішив його собі придбати.
За умовами договору перерахував 1500 гривень на банківську картку.
Одержавши гроші, продавець у подальшому на дзвінки не відповідає.
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Про це пише Володимир Медіа.
Прочитавши на популярному сайті OLX оголошення про продаж надувного човна, чоловік вирішив його собі придбати.
За умовами договору перерахував 1500 гривень на банківську картку.
Одержавши гроші, продавець у подальшому на дзвінки не відповідає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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