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Волинянин «попався» на гачок шахраїв

Волинянин «попався» на гачок шахраїв
Житель Володимира-Волинського перерахував 1500 гривень шахраєві за неіснуючий човен.

Про це пише Володимир Медіа.

Прочитавши на популярному сайті OLX оголошення про продаж надувного човна, чоловік вирішив його собі придбати.

За умовами договору перерахував 1500 гривень на банківську картку.

Одержавши гроші, продавець у подальшому на дзвінки не відповідає.

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Теги: шахрай, Волинь, гроші
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