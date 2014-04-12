Волинянин «попався» на гачок шахраїв





Про це пише



Прочитавши на популярному сайті OLX оголошення про продаж надувного човна, чоловік вирішив його собі придбати.



За умовами договору перерахував 1500 гривень на банківську картку.



Одержавши гроші, продавець у подальшому на дзвінки не відповідає.

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