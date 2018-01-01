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Онкохворий волинянин Роман Гальчик потрапив у кому

Онкохворий волинянин Роман Гальчик потрапив у кому
Онкохворий волинянин Роман Гальчик, який лікується у Стамбулі – у важкому стані.

Про це мама Романа Світлана Гальчик повідомила на сторінці «Гальчик Рома – боротьба за життя» у Facebook.

«Рома в комі в важкому стані», - написала жінка.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ІСТОРІЮ РОМАНА ГАЛЬЧИКА

Допомогу на лікування можна перерахувати на картку ПриватБанку 5168757319064871 Юрій Гальчик (тато хлопчика).

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Теги: Роман Гальчик, онко, лікування, Стамбул, хвороба, битва за життя
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Сьогодні, 08:16
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