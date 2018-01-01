Онкохворий волинянин Роман Гальчик потрапив у кому

Роман Гальчик, який лікується у Стамбулі – у важкому стані.



Про це мама Романа Світлана Гальчик повідомила на сторінці «Гальчик Рома – боротьба за життя» у Facebook.



«Рома в комі в важкому стані», - написала жінка.



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Допомогу на лікування можна перерахувати на картку ПриватБанку 5168757319064871 Юрій Гальчик (тато хлопчика).



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