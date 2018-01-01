Курс валют у Луцьку на 31 липня





Євро при купівлі становить - 30.958, при продажу - 31.673.



Курс російського рубля: купівля - 0.379, продаж - 0.438.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.718, продаж - 7.335.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.661, а продаж - 26.970.Євро при купівлі становить - 30.958, при продажу - 31.673.Курс російського рубля: купівля - 0.379, продаж - 0.438.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.718, продаж - 7.335.

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