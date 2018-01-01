У Луцьку через аварію – тягучка. ФОТО
Сьогодні, 09:37
У Луцьку на проспекті Волі, біля Станції переливання крові – тягучка через аварію з легковиком.
ДТП трапилась близько 8:30 ранку сьогодні, 31 липня, - пише Волинська правда.
Легковик зазнав механічних пошкоджень. Станом на 9:00 на місці події працюють дві машини патрульної поліції та карета швидкої допомоги.
Інформації про постраждалих немає. Деталі – згодом.
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ДТП трапилась близько 8:30 ранку сьогодні, 31 липня, - пише Волинська правда.
Легковик зазнав механічних пошкоджень. Станом на 9:00 на місці події працюють дві машини патрульної поліції та карета швидкої допомоги.
Інформації про постраждалих немає. Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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