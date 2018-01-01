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У Луцьку через аварію – тягучка. ФОТО

У Луцьку через аварію – тягучка. ФОТО
У Луцьку на проспекті Волі, біля Станції переливання крові – тягучка через аварію з легковиком.

ДТП трапилась близько 8:30 ранку сьогодні, 31 липня, - пише Волинська правда.

Легковик зазнав механічних пошкоджень. Станом на 9:00 на місці події працюють дві машини патрульної поліції та карета швидкої допомоги.

Інформації про постраждалих немає. Деталі – згодом.

У Луцьку через аварію – тягучка. ФОТО
У Луцьку через аварію – тягучка. ФОТО
У Луцьку через аварію – тягучка. ФОТО
У Луцьку через аварію – тягучка. ФОТО
У Луцьку через аварію – тягучка. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк
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Вражає "чистота" вікна тролейбуса, через яке фотографували...
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