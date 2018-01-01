Розкрили шахрайську схему при оренді квартир у Луцьку

У Луцьку розповіли про схему, якою користуються шахраї при нібито здачі квартир в оренду.Про це у Facebook-спільноті «Наш Луцьк» написалаВона зазначила, що за один день виявила аж двох шахраїв.«Здають квартири на Грушевського та Соборності. Перші ознаки - дешева квартира з максимумом зручностей (побутова техніка, ремонт тощо).Далі вам пояснюють, що претендентів багато і дивитись будуть в 19 годині. Але не дуже хочеться влаштовувати базар, тому ви можете забронювати квартиру за собою, перерахувавши половину вартості на картку», - пише Лариса Мусійчук.«Це типова картина по пошуку лохів, накатана по Україні. Прошу, не ведіться на такі умови.Вона наголошує на необхідності оплати лише після перегляду квартири та вивчення документів на право власності.«Нехай вас не чарують слова про нотаріальне посвідчення договору оренди та сплати всіх податків - «ми ж порядні громадяни». Саме так завойовується довіра для подальшого обману», - переконує Лариса Мусійчук.