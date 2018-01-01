Онкохворий Роман Гальчик помер

Роман Гальчик з Нововолинська, який лікувався у Стамбулі, помер.



Про це у Facebook-спільноті «Гальчик Рома – боротьба за життя» написала мама Світлана Гальчик.



«Рома помер», - написала жінка.



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Нагадаємо, 31 липня



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині Гальчиків.

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