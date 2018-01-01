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Онкохворий Роман Гальчик помер

Онкохворий Роман Гальчик помер
Онкохворий Роман Гальчик з Нововолинська, який лікувався у Стамбулі, помер.

Про це у Facebook-спільноті «Гальчик Рома – боротьба за життя» написала мама Світлана Гальчик.

«Рома помер», - написала жінка.

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Нагадаємо, 31 липня хлопчик впав у кому.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині Гальчиків.

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Теги: Роман Гальчик, онко, лікування, смерть
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