Онкохворий Роман Гальчик помер
Сьогодні, 09:59
Онкохворий Роман Гальчик з Нововолинська, який лікувався у Стамбулі, помер.
Про це у Facebook-спільноті «Гальчик Рома – боротьба за життя» написала мама Світлана Гальчик.
«Рома помер», - написала жінка.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ІСТОРІЮ РОМАНА ГАЛЬЧИКА
Нагадаємо, 31 липня хлопчик впав у кому.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині Гальчиків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у Facebook-спільноті «Гальчик Рома – боротьба за життя» написала мама Світлана Гальчик.
«Рома помер», - написала жінка.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ІСТОРІЮ РОМАНА ГАЛЬЧИКА
Нагадаємо, 31 липня хлопчик впав у кому.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині Гальчиків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Закарпатті чоловік продав 7-місячного сина
Сьогодні, 10:23
«Без пригод», - Савченко про участь волинян у хресній ході
Сьогодні, 10:10
Онкохворий Роман Гальчик помер
Сьогодні, 09:59
Розкрили шахрайську схему при оренді квартир у Луцьку
Сьогодні, 09:55
У Луцьку через аварію – тягучка. ФОТО
Сьогодні, 09:37