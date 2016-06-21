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На Закарпатті чоловік продав 7-місячного сина

На Закарпатті чоловік продав 7-місячного сина
У Закарпатській області 27-річний чоловік продав свого 7-місячного сина за 100 тисяч гривень. Інцидент трапився вчора, 30 липня, у Всесвітній день протидії торгівлі людьми.

Про це повідомив у Facebook заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

"Саме сьогодні, у Всесвітній день протидії торгівлі людьми, оперативники територіальних підрозділів Національної поліції України затримали 27-річного уродженця Закарпатської області, який за 100 тисяч гривен продав свого 7-місячного сина. Цей нелюд-батько та його помічники затримані, – написав він.

До речі, у Черкаській області 12 червня затримали жінку, яка при виході з пологового будинку продала свою дитину за 140 тис. грн.

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Теги: дитина, продаж
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Коментарі 3
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Цікаво в яких цілях купують таких маленьких дітей?
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Відповідь проста - для усиновлення.
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А національність чоловіка часом не «ром», як то модно нині говорити?)
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