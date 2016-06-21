На Закарпатті чоловік продав 7-місячного сина
Сьогодні, 10:23
У Закарпатській області 27-річний чоловік продав свого 7-місячного сина за 100 тисяч гривень. Інцидент трапився вчора, 30 липня, у Всесвітній день протидії торгівлі людьми.
Про це повідомив у Facebook заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.
"Саме сьогодні, у Всесвітній день протидії торгівлі людьми, оперативники територіальних підрозділів Національної поліції України затримали 27-річного уродженця Закарпатської області, який за 100 тисяч гривен продав свого 7-місячного сина. Цей нелюд-батько та його помічники затримані, – написав він.
До речі, у Черкаській області 12 червня затримали жінку, яка при виході з пологового будинку продала свою дитину за 140 тис. грн.
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Про це повідомив у Facebook заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.
"Саме сьогодні, у Всесвітній день протидії торгівлі людьми, оперативники територіальних підрозділів Національної поліції України затримали 27-річного уродженця Закарпатської області, який за 100 тисяч гривен продав свого 7-місячного сина. Цей нелюд-батько та його помічники затримані, – написав він.
До речі, у Черкаській області 12 червня затримали жінку, яка при виході з пологового будинку продала свою дитину за 140 тис. грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Цікаво в яких цілях купують таких маленьких дітей?
Відповідь проста - для усиновлення.
А національність чоловіка часом не «ром», як то модно нині говорити?)
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