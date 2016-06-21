На Закарпатті чоловік продав 7-місячного сина





Про це повідомив у В’ячеслав Аброськін.



"Саме сьогодні, у Всесвітній день протидії торгівлі людьми, оперативники територіальних підрозділів Національної поліції України затримали 27-річного уродженця Закарпатської області, який за 100 тисяч гривен продав свого 7-місячного сина. Цей нелюд-батько та його помічники затримані, – написав він.



До речі, у Черкаській області 12 червня затримали жінку, яка при виході з пологового будинку продала свою дитину за 140 тис. грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Закарпатській області 27-річний чоловік продав свого 7-місячного сина за 100 тисяч гривень. Інцидент трапився вчора, 30 липня, у Всесвітній день протидії торгівлі людьми.Про це повідомив у Facebook заступник голови Національної поліції України"Саме сьогодні, у Всесвітній день протидії торгівлі людьми, оперативники територіальних підрозділів Національної поліції України затримали 27-річного уродженця Закарпатської області, який за 100 тисяч гривен продав свого 7-місячного сина. Цей нелюд-батько та його помічники затримані, – написав він.До речі, у Черкаській області 12 червня затримали жінку, яка при виході з пологового будинку продала свою дитину за 140 тис. грн.

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