В аварії на Волині травмувалося троє людей

На автодорозі поблизу села Судче Любешівського району мотоцикл Kinlon злетів у кювет. У результаті автопригоди простраждало троє людей.Інцидент трапився учора, 30 липня, - інформує ГУНП у Волинській області.За кермом мотоцикла перебував 17-річний житель цього ж району. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.Внаслідок ДТП водій та двоє пасажирів транспортного засобу, 28 та 20 років, отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.