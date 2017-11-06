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В аварії на Волині травмувалося троє людей

В аварії на Волині травмувалося троє людей
На автодорозі поблизу села Судче Любешівського району мотоцикл Kinlon злетів у кювет. У результаті автопригоди простраждало троє людей.

Інцидент трапився учора, 30 липня, - інформує ГУНП у Волинській області.

За кермом мотоцикла перебував 17-річний житель цього ж району. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Внаслідок ДТП водій та двоє пасажирів транспортного засобу, 28 та 20 років, отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.


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Теги: аварія, Любешів
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