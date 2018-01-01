Де на Волині та у Луцьку не буде світла 1 серпня
Сьогодні, 19:00
На Волині 1 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
с. Шистів: вул. Садова, Лугова
2. 09:00 – 17:00
с. Хмелів АТС с. Хмелів: вул. Нова 1-9, Садова 1,3,5, Центральна 3,5.
Іваничівський район
1. 10:00 - 17:00
с.Риковичі
вул.Л.Українки, Шевченка, Зелена
Камінь-Каширський район
1. 09:30 – 16:00
Бібліотека, Станція юних техніків, магазин «Меблі», магазин «Троянда», столярний цех м.К.Каширський вул..Ковельська, вул..Торгова, пров. Торговий, пров.1Травня
2. 10:00 – 16:00
с.Ставище вул. Центральна
Локачинський район
1. 9:00 – 17:00
с. Войнин: школа
2. 9:00 – 17:00
с.Маньків: пошта, аптека, їдальня, АТС
с.Маньків вул.Луцька
Любомльський та Шацький райони
1 КТП 255,259 09:00-18:00 Магазини, бази відпочинку с.Світязь, вул.Миру, вул.Вереснева, пров.Миру
2 КТП-180, 444 09:00-17:00 Побут, магазини с. Острів’я
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-372 10:00-17:00 с. Галузія
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-160 10:00-18:00 с. Комарово
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-61 10:00-17:00 Маневицько-Любешівський ОРВК (призовна дільниця), ФО Нерубайло А.М. (магазин), ФОП Оленченко В.Ч. (магазин «Візит»). смт. Маневичі
вул. 17 Вересня; вул. 1 Травня 2-27; вул. А.Снітка 4-12; вул. Миру 11-22.
вул. Ватутіна 2-20; вул. Івана Сірка 1-13; пр. Жовтневий 1-10.
вул. Слупачика 47-37; вул. 1 Травня 22-18.
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Л.Українки, 15-43, 20-50
вул.Полуботка, 19-29
вул.Ціолковського, 18, 20
вул.Дольна, 1а-1г, 2а-2г
2 КТП-41 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Сокальська, 2-16
вул.Тупикова
вул.Залізнична
пров.Залізничний
вул.Шухевича, 68-114
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Переспа, вул. Молодіжна, Ковельська, Будівельна
2. 9:00-17:00 с.Малинівка, вул. Центральна
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-215 9:00-17:00 с.Любче дитячий садок, шкільна майстерня, магазин, торговий павільйон, будинок культури, АТС, шкільна артсвердловина с.Любче, вул. Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру
Старовижівський район
1. 10:00-16:00
Ст.Вижва вул: Дачна, Лісова, Заводська, Будівельників, Коцюбинського, Франка, Незалежності, Залізнична, Лугова, Ватутіна, Травнева, Партизанська, Шевченка,
2. 10:00-16:00
с.Мокре, Кримно, Любохини.
Турійський район
1. 09:00-14:30
ФОП Бідзюра Н.Ф. – магазин, ФГ «Поліська родина»- адмінприміщення с.Мокрець
2. 15:00-17:00 Мокренька с/р – адмінприміщення, клуб, АТС, ГРП, пошта, церква, будинок молитви с.Мокрець
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
с. Шистів: вул. Садова, Лугова
2. 09:00 – 17:00
с. Хмелів АТС с. Хмелів: вул. Нова 1-9, Садова 1,3,5, Центральна 3,5.
Іваничівський район
1. 10:00 - 17:00
с.Риковичі
вул.Л.Українки, Шевченка, Зелена
Камінь-Каширський район
1. 09:30 – 16:00
Бібліотека, Станція юних техніків, магазин «Меблі», магазин «Троянда», столярний цех м.К.Каширський вул..Ковельська, вул..Торгова, пров. Торговий, пров.1Травня
2. 10:00 – 16:00
с.Ставище вул. Центральна
Локачинський район
1. 9:00 – 17:00
с. Войнин: школа
2. 9:00 – 17:00
с.Маньків: пошта, аптека, їдальня, АТС
с.Маньків вул.Луцька
Любомльський та Шацький райони
1 КТП 255,259 09:00-18:00 Магазини, бази відпочинку с.Світязь, вул.Миру, вул.Вереснева, пров.Миру
2 КТП-180, 444 09:00-17:00 Побут, магазини с. Острів’я
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-372 10:00-17:00 с. Галузія
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-160 10:00-18:00 с. Комарово
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-61 10:00-17:00 Маневицько-Любешівський ОРВК (призовна дільниця), ФО Нерубайло А.М. (магазин), ФОП Оленченко В.Ч. (магазин «Візит»). смт. Маневичі
вул. 17 Вересня; вул. 1 Травня 2-27; вул. А.Снітка 4-12; вул. Миру 11-22.
вул. Ватутіна 2-20; вул. Івана Сірка 1-13; пр. Жовтневий 1-10.
вул. Слупачика 47-37; вул. 1 Травня 22-18.
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м.Нововолинськ
вул.Л.Українки, 15-43, 20-50
вул.Полуботка, 19-29
вул.Ціолковського, 18, 20
вул.Дольна, 1а-1г, 2а-2г
2 КТП-41 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Сокальська, 2-16
вул.Тупикова
вул.Залізнична
пров.Залізничний
вул.Шухевича, 68-114
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Переспа, вул. Молодіжна, Ковельська, Будівельна
2. 9:00-17:00 с.Малинівка, вул. Центральна
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-215 9:00-17:00 с.Любче дитячий садок, шкільна майстерня, магазин, торговий павільйон, будинок культури, АТС, шкільна артсвердловина с.Любче, вул. Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру
Старовижівський район
1. 10:00-16:00
Ст.Вижва вул: Дачна, Лісова, Заводська, Будівельників, Коцюбинського, Франка, Незалежності, Залізнична, Лугова, Ватутіна, Травнева, Партизанська, Шевченка,
2. 10:00-16:00
с.Мокре, Кримно, Любохини.
Турійський район
1. 09:00-14:30
ФОП Бідзюра Н.Ф. – магазин, ФГ «Поліська родина»- адмінприміщення с.Мокрець
2. 15:00-17:00 Мокренька с/р – адмінприміщення, клуб, АТС, ГРП, пошта, церква, будинок молитви с.Мокрець
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