Де на Волині та у Луцьку не буде світла 1 серпня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 17:00

с. Шистів: вул. Садова, Лугова

2. 09:00 – 17:00

с. Хмелів АТС с. Хмелів: вул. Нова 1-9, Садова 1,3,5, Центральна 3,5.



Іваничівський район



1. 10:00 - 17:00

с.Риковичі

вул.Л.Українки, Шевченка, Зелена



Камінь-Каширський район



1. 09:30 – 16:00

Бібліотека, Станція юних техніків, магазин «Меблі», магазин «Троянда», столярний цех м.К.Каширський вул..Ковельська, вул..Торгова, пров. Торговий, пров.1Травня

2. 10:00 – 16:00

с.Ставище вул. Центральна



Локачинський район



1. 9:00 – 17:00

с. Войнин: школа



2. 9:00 – 17:00

с.Маньків: пошта, аптека, їдальня, АТС

с.Маньків вул.Луцька



Любомльський та Шацький райони



1 КТП 255,259 09:00-18:00 Магазини, бази відпочинку с.Світязь, вул.Миру, вул.Вереснева, пров.Миру

2 КТП-180, 444 09:00-17:00 Побут, магазини с. Острів’я





Маневицький район



1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-372 10:00-17:00 с. Галузія

2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-160 10:00-18:00 с. Комарово

3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-61 10:00-17:00 Маневицько-Любешівський ОРВК (призовна дільниця), ФО Нерубайло А.М. (магазин), ФОП Оленченко В.Ч. (магазин «Візит»). смт. Маневичі

вул. 17 Вересня; вул. 1 Травня 2-27; вул. А.Снітка 4-12; вул. Миру 11-22.

вул. Ватутіна 2-20; вул. Івана Сірка 1-13; пр. Жовтневий 1-10.

вул. Слупачика 47-37; вул. 1 Травня 22-18.



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

м.Нововолинськ

вул.Л.Українки, 15-43, 20-50

вул.Полуботка, 19-29

вул.Ціолковського, 18, 20

вул.Дольна, 1а-1г, 2а-2г

2 КТП-41 09:00-17:00 м.Нововолинськ

вул.Сокальська, 2-16

вул.Тупикова

вул.Залізнична

пров.Залізничний

вул.Шухевича, 68-114



Рожищенський район



1. 9:00-17:00

с.Переспа, вул. Молодіжна, Ковельська, Будівельна

2. 9:00-17:00 с.Малинівка, вул. Центральна

3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-215 9:00-17:00 с.Любче дитячий садок, шкільна майстерня, магазин, торговий павільйон, будинок культури, АТС, шкільна артсвердловина с.Любче, вул. Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру



Старовижівський район



1. 10:00-16:00

Ст.Вижва вул: Дачна, Лісова, Заводська, Будівельників, Коцюбинського, Франка, Незалежності, Залізнична, Лугова, Ватутіна, Травнева, Партизанська, Шевченка,



2. 10:00-16:00

с.Мокре, Кримно, Любохини.



Турійський район



1. 09:00-14:30

ФОП Бідзюра Н.Ф. – магазин, ФГ «Поліська родина»- адмінприміщення с.Мокрець

2. 15:00-17:00 Мокренька с/р – адмінприміщення, клуб, АТС, ГРП, пошта, церква, будинок молитви с.Мокрець



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 1 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00с. Шистів: вул. Садова, Лугова2. 09:00 – 17:00с. Хмелів АТС с. Хмелів: вул. Нова 1-9, Садова 1,3,5, Центральна 3,5.1. 10:00 - 17:00с.Риковичівул.Л.Українки, Шевченка, Зелена1. 09:30 – 16:00Бібліотека, Станція юних техніків, магазин «Меблі», магазин «Троянда», столярний цех м.К.Каширський вул..Ковельська, вул..Торгова, пров. Торговий, пров.1Травня2. 10:00 – 16:00с.Ставище вул. Центральна1. 9:00 – 17:00с. Войнин: школа2. 9:00 – 17:00с.Маньків: пошта, аптека, їдальня, АТСс.Маньків вул.Луцька1 КТП 255,259 09:00-18:00 Магазини, бази відпочинку с.Світязь, вул.Миру, вул.Вереснева, пров.Миру2 КТП-180, 444 09:00-17:00 Побут, магазини с. Острів’я1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-372 10:00-17:00 с. Галузія2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-160 10:00-18:00 с. Комарово3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-61 10:00-17:00 Маневицько-Любешівський ОРВК (призовна дільниця), ФО Нерубайло А.М. (магазин), ФОП Оленченко В.Ч. (магазин «Візит»). смт. Маневичівул. 17 Вересня; вул. 1 Травня 2-27; вул. А.Снітка 4-12; вул. Миру 11-22.вул. Ватутіна 2-20; вул. Івана Сірка 1-13; пр. Жовтневий 1-10.вул. Слупачика 47-37; вул. 1 Травня 22-18.1. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.Л.Українки, 15-43, 20-50вул.Полуботка, 19-29вул.Ціолковського, 18, 20вул.Дольна, 1а-1г, 2а-2г2 КТП-41 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Сокальська, 2-16вул.Тупиковавул.Залізничнапров.Залізничнийвул.Шухевича, 68-1141. 9:00-17:00с.Переспа, вул. Молодіжна, Ковельська, Будівельна2. 9:00-17:00 с.Малинівка, вул. Центральна3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-215 9:00-17:00 с.Любче дитячий садок, шкільна майстерня, магазин, торговий павільйон, будинок культури, АТС, шкільна артсвердловина с.Любче, вул. Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру1. 10:00-16:00Ст.Вижва вул: Дачна, Лісова, Заводська, Будівельників, Коцюбинського, Франка, Незалежності, Залізнична, Лугова, Ватутіна, Травнева, Партизанська, Шевченка,2. 10:00-16:00с.Мокре, Кримно, Любохини.1. 09:00-14:30ФОП Бідзюра Н.Ф. – магазин, ФГ «Поліська родина»- адмінприміщення с.Мокрець2. 15:00-17:00 Мокренька с/р – адмінприміщення, клуб, АТС, ГРП, пошта, церква, будинок молитви с.Мокрець

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