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Хай вивозять сміття, - очільник Волині про боржників аліментів

Хай вивозять сміття, - очільник Волині про боржників аліментів
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко запропонував долучили неплатників аліментів до суспільно-корисних робіт, зокрема, вивозу сміття.

Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.

Заступник начальника головного територіального управління юстиції Сергій Філюк розповів, що протягом першого півріччя 2018 року на виконанні перебувало 10765 документів про стягнення аліментів.

«Навіть мерія Луцька скаржиться, що немає кому боротися сміттям. Чому їх не направляємо на важливі ділянки? Хай вони прибирають», - запропонував голова ОДА Олександр Савченко.

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Теги: сміття, аліменти, Луцьк, Волинь, Савченко
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