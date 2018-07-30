У Києві здійснив аварійну посадку літак, який прямував до Єгипту





Про це на своїй сторінці у Facebook написав працівник поліції Ігор Зінкевич, - пише



"30.07.2018 о 21:00 рейс PS5265 Львів – Шарм-ель-Шейх здійснив аварійну посадку в Борисполі, Київ, після потрапляння птаха у двигун. Поки невідомо, коли буде наступний літак з Києва", – мовиться у повідомленні Зінкевича.



У свою чергу пасажир літака Олексій Башкирцев написав у своєму Facebook, що птах потрапив у лівий двигун літака під час зльоту. Через це літак не міг набрати потрібну висоту, його кренило. Пасажири були налякані.



"Ті моменти, коли кажуть "вижили". Дякую команді МАУ за життя. Історія проста: на зльоті рейсу Львів – Шарм у лівий двигун врізається зграя птахів, і літак не може набрати висоту, і ось-ось торкнеться землі вперед носом. Але набір висоти триває, пілот тремтячим голосом пропонує... мовчання "всім заспокоїтися". Набір висоти триває з нахилом в один бік", – мовиться у повідомленні пасажира літака.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В понеділок, 30 липня, в аеропорту "Бориспіль" здійснив аварійну посадку літак авіакомпанії МАУ, який прямував зі Львова до єгипетського Шарм-ель-Шейху. Причиною вимушеної посадки авіасудна стало те, що у двигун літака потрапив птах.Про це на своїй сторінці у Facebook написав працівник поліції Ігор Зінкевич, - пише 24 канал "30.07.2018 о 21:00 рейс PS5265 Львів – Шарм-ель-Шейх здійснив аварійну посадку в Борисполі, Київ, після потрапляння птаха у двигун. Поки невідомо, коли буде наступний літак з Києва", – мовиться у повідомленні Зінкевича.У свою чергу пасажир літаканаписав у своєму Facebook, що птах потрапив у лівий двигун літака під час зльоту. Через це літак не міг набрати потрібну висоту, його кренило. Пасажири були налякані."Ті моменти, коли кажуть "вижили". Дякую команді МАУ за життя. Історія проста: на зльоті рейсу Львів – Шарм у лівий двигун врізається зграя птахів, і літак не може набрати висоту, і ось-ось торкнеться землі вперед носом. Але набір висоти триває, пілот тремтячим голосом пропонує... мовчання "всім заспокоїтися". Набір висоти триває з нахилом в один бік", – мовиться у повідомленні пасажира літака.

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