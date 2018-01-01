Волинь боргує «Нафтогазу» понад 200 мільйонів гривень
Сьогодні, 11:03
На Волині боргують за газ НАК «Нафтогаз» 219,3 мільйона гривень.
Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.
В.о. начальника управління ЖКГ Світлана Приступа повідомила, що станом на 24 липня з НАК «Нафтогаз» підприємства краю на 78,4 % розрахувалися за газ. Із них у Луцьку – на 79 %, у Ковелі – на 81 %, у Володимирі-Волинському – на 69 %.
Загалом за газ боргують 219,3 мільйона гривень, зокрема, «Луцьктепло» - 172,2 мільйона, 7,7 мільйона – «Ковельтепло». Голова ОДА Олександр Савченко поцікавився, чи буде, наприклад, Луцьк з теплом через такі величезні борги.
«Луцьктепло» оформило договори на реструктуризацію боргу. Але частина боргів – із минулих періодів. Із фірмою «Тепелен» мають реструктуризувати борги, а з НАК «Нафтогаз» поки що проблемне питання і вони нічого не можуть сказати», - відповіла Світлана Приступа.
Натомість радник голови ОДА Денис П’ятигорець повідомив, що з незрозумілих причин «Луцьктепло» ухиляється від підписання договору про реструктуризацію боргу з «Тепеленом».
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Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.
В.о. начальника управління ЖКГ Світлана Приступа повідомила, що станом на 24 липня з НАК «Нафтогаз» підприємства краю на 78,4 % розрахувалися за газ. Із них у Луцьку – на 79 %, у Ковелі – на 81 %, у Володимирі-Волинському – на 69 %.
Загалом за газ боргують 219,3 мільйона гривень, зокрема, «Луцьктепло» - 172,2 мільйона, 7,7 мільйона – «Ковельтепло». Голова ОДА Олександр Савченко поцікавився, чи буде, наприклад, Луцьк з теплом через такі величезні борги.
«Луцьктепло» оформило договори на реструктуризацію боргу. Але частина боргів – із минулих періодів. Із фірмою «Тепелен» мають реструктуризувати борги, а з НАК «Нафтогаз» поки що проблемне питання і вони нічого не можуть сказати», - відповіла Світлана Приступа.
Натомість радник голови ОДА Денис П’ятигорець повідомив, що з незрозумілих причин «Луцьктепло» ухиляється від підписання договору про реструктуризацію боргу з «Тепеленом».
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