З'явилися подробиці про затриманого в Росії провідника потягу Ковель-Москва

Сергія Бугайчука повернулася з Росії.



Про це вона розповіла у телефонній розмові журналістам



"Наразі я була в Москві. Це було до п'ятниці. Нікого не допускають", - повідомила жінка.



На запитання, чи вдалося знайти якихось адвокатів чи когось, хто буде його захищати, вона відповіла:



"Я поки ще не знаю, йдуть пошуки."



Нагадаємо, провідника потягу "Ковель-Москва" Сергія Бугайчука затримали у Москві за підозрою у незаконному ввезенні зброї. З 12 липня він перебуває у московському СІЗО "Лефортово". Про затримання рівнянина 25 липня повідомив журналістам російський правозахисник Марк Фейгін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дружина затриманого в Москві провідника з Рівногоповернулася з Росії.Про це вона розповіла у телефонній розмові журналістам UA:Рівне "Наразі я була в Москві. Це було до п'ятниці. Нікого не допускають", - повідомила жінка.На запитання, чи вдалося знайти якихось адвокатів чи когось, хто буде його захищати, вона відповіла:"Я поки ще не знаю, йдуть пошуки."Нагадаємо, провідника потягу "Ковель-Москва" Сергія Бугайчука затримали у Москві за підозрою у незаконному ввезенні зброї. З 12 липня він перебуває у московському СІЗО "Лефортово". Про затримання рівнянина 25 липня повідомив журналістам російський правозахисник

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