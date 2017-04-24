З'явилися подробиці про затриманого в Росії провідника потягу Ковель-Москва
Сьогодні, 11:32
Дружина затриманого в Москві провідника з Рівного Сергія Бугайчука повернулася з Росії.
Про це вона розповіла у телефонній розмові журналістам UA:Рівне.
"Наразі я була в Москві. Це було до п'ятниці. Нікого не допускають", - повідомила жінка.
На запитання, чи вдалося знайти якихось адвокатів чи когось, хто буде його захищати, вона відповіла:
"Я поки ще не знаю, йдуть пошуки."
Нагадаємо, провідника потягу "Ковель-Москва" Сергія Бугайчука затримали у Москві за підозрою у незаконному ввезенні зброї. З 12 липня він перебуває у московському СІЗО "Лефортово". Про затримання рівнянина 25 липня повідомив журналістам російський правозахисник Марк Фейгін.
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Про це вона розповіла у телефонній розмові журналістам UA:Рівне.
"Наразі я була в Москві. Це було до п'ятниці. Нікого не допускають", - повідомила жінка.
На запитання, чи вдалося знайти якихось адвокатів чи когось, хто буде його захищати, вона відповіла:
"Я поки ще не знаю, йдуть пошуки."
Нагадаємо, провідника потягу "Ковель-Москва" Сергія Бугайчука затримали у Москві за підозрою у незаконному ввезенні зброї. З 12 липня він перебуває у московському СІЗО "Лефортово". Про затримання рівнянина 25 липня повідомив журналістам російський правозахисник Марк Фейгін.
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