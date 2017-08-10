Держава боргує Волині 212 мільйонів гривень за пільги та субсидії

Держава заборгувала Волинській області 212 мільйонів гривень за пільги та субсидії.Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.Голова правління ПАТ «Волиньгаз»повідомив, що 212 мільйонів гривень волинянам боргують за пільги і субсидії, із них понад 200 мільйонів – борг за субсидії.Натомість область знаходиться на другому місці за розрахунками за спожитий газ у бюджетних установах. Найбільші боржники – управління Нацполіції та ДФС.