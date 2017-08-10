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Держава боргує Волині 212 мільйонів гривень за пільги та субсидії

Держава боргує Волині 212 мільйонів гривень за пільги та субсидії
Держава заборгувала Волинській області 212 мільйонів гривень за пільги та субсидії.

Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.

Голова правління ПАТ «Волиньгаз» Мирослав Коротя повідомив, що 212 мільйонів гривень волинянам боргують за пільги і субсидії, із них понад 200 мільйонів – борг за субсидії.

Натомість область знаходиться на другому місці за розрахунками за спожитий газ у бюджетних установах. Найбільші боржники – управління Нацполіції та ДФС.

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Теги: субсидія, пільга, Волинь, борг
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