Жуки-черв'яки та пивний чупа-чупс: лучанка показала дивні смаколики китайців. ФОТО
Сьогодні, 11:38
Лучанка Христина Лесюк, яка зараз живе і працює в Китаї, показала незвичні продукти, які можна зустріти чи не у кожному супермаркеті.
Світлини та короткі коментарі вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
У дописі дівчина розповіла, чому не пробує жуків, цвіркунів, личинок, а також чому Чупа-чупс зі смаком пива насправді має смак ананаса і манго.
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Також Христина показала шоколадні батончики з перцем та кока-колу зі смаком персика.
"З вами продовження рубрики, де можна побачити фото всякої фігні з Азії (шукайте більше описів за тегом #китайськийсупермаркет)", - йдеться у дописі лучанки.
Христина зазначила, що кожен непоганий супермаркет в Азії повинен мати в асортименті живих жаб/смажених комах/столітні яйця.
"Жартую. Але в кожному жарті... Не фанатію від такого, важко пробувати морально. Морально легше пробувати борщ", - пише дівчина.
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Світлини та короткі коментарі вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
У дописі дівчина розповіла, чому не пробує жуків, цвіркунів, личинок, а також чому Чупа-чупс зі смаком пива насправді має смак ананаса і манго.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Курячі лапи і плоди лотоса: лучанка показала дивні смаколики китайців. ФОТО
Також Христина показала шоколадні батончики з перцем та кока-колу зі смаком персика.
"З вами продовження рубрики, де можна побачити фото всякої фігні з Азії (шукайте більше описів за тегом #китайськийсупермаркет)", - йдеться у дописі лучанки.
Христина зазначила, що кожен непоганий супермаркет в Азії повинен мати в асортименті живих жаб/смажених комах/столітні яйця.
"Жартую. Але в кожному жарті... Не фанатію від такого, важко пробувати морально. Морально легше пробувати борщ", - пише дівчина.
Кока-кола персик. Готую цілу серію різних напоїв такого типу, але тут не втрималась) Не китайська, але смак цікавий. В Пекіні та Шанхаї можна спробувати кока-колу з імбирем
Chupa-chups зі смаком пива. Ця штука має форму пивного бокала, та все ж смак манго і ананаса. На...дурили.
Жуки-хробаки. Кожен непоганий супермаркет в Азії повинен мати в асортименті живих жаб/смажених комах/столітні яйця. Жартую. Але в кожному жарті...
Жуки-хробаки. Кожен непоганий супермаркет в Азії повинен мати в асортименті живих жаб/смажених комах/столітні яйця. Жартую. Але в кожному жарті...
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