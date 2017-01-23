Жуки-черв'яки та пивний чупа-чупс: лучанка показала дивні смаколики китайців. ФОТО

Кока-кола персик. Готую цілу серію різних напоїв такого типу, але тут не втрималась) Не китайська, але смак цікавий. В Пекіні та Шанхаї можна спробувати кока-колу з імбирем

Chupa-chups зі смаком пива. Ця штука має форму пивного бокала, та все ж смак манго і ананаса. На...дурили.

Жуки-хробаки. Кожен непоганий супермаркет в Азії повинен мати в асортименті живих жаб/смажених комах/столітні яйця. Жартую. Але в кожному жарті...

Батончик Snickers з перцем. Агонь, гаспада)

Жуки-хробаки. Кожен непоганий супермаркет в Азії повинен мати в асортименті живих жаб/смажених комах/столітні яйця. Жартую. Але в кожному жарті...

Лучанка, яка зараз живе і працює в Китаї, показала незвичні продукти, які можна зустріти чи не у кожному супермаркеті.Світлини та короткі коментарі вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.У дописі дівчина розповіла, чому не пробує жуків, цвіркунів, личинок, а також чому Чупа-чупс зі смаком пива насправді має смак ананаса і манго.Також Христина показала шоколадні батончики з перцем та кока-колу зі смаком персика."З вами продовження рубрики, де можна побачити фото всякої фігні з Азії (шукайте більше описів за тегом #китайськийсупермаркет)", - йдеться у дописі лучанки.Христина зазначила, що кожен непоганий супермаркет в Азії повинен мати в асортименті живих жаб/смажених комах/столітні яйця."Жартую. Але в кожному жарті... Не фанатію від такого, важко пробувати морально. Морально легше пробувати борщ", - пише дівчина.