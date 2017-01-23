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Жуки-черв'яки та пивний чупа-чупс: лучанка показала дивні смаколики китайців. ФОТО

Жуки-черв'яки та пивний чупа-чупс: лучанка показала дивні смаколики китайців. ФОТО
Лучанка Христина Лесюк, яка зараз живе і працює в Китаї, показала незвичні продукти, які можна зустріти чи не у кожному супермаркеті.

Світлини та короткі коментарі вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

У дописі дівчина розповіла, чому не пробує жуків, цвіркунів, личинок, а також чому Чупа-чупс зі смаком пива насправді має смак ананаса і манго.

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Також Христина показала шоколадні батончики з перцем та кока-колу зі смаком персика.

"З вами продовження рубрики, де можна побачити фото всякої фігні з Азії (шукайте більше описів за тегом #китайськийсупермаркет)", - йдеться у дописі лучанки.

Христина зазначила, що кожен непоганий супермаркет в Азії повинен мати в асортименті живих жаб/смажених комах/столітні яйця.

"Жартую. Але в кожному жарті... Не фанатію від такого, важко пробувати морально. Морально легше пробувати борщ", - пише дівчина.

Кока-кола персик. Готую цілу серію різних напоїв такого типу, але тут не втрималась) Не китайська, але смак цікавий. В Пекіні та Шанхаї можна спробувати кока-колу з імбирем
Кока-кола персик. Готую цілу серію різних напоїв такого типу, але тут не втрималась) Не китайська, але смак цікавий. В Пекіні та Шанхаї можна спробувати кока-колу з імбирем
Chupa-chups зі смаком пива. Ця штука має форму пивного бокала, та все ж смак манго і ананаса. На...дурили.
Chupa-chups зі смаком пива. Ця штука має форму пивного бокала, та все ж смак манго і ананаса. На...дурили.
Жуки-хробаки. Кожен непоганий супермаркет в Азії повинен мати в асортименті живих жаб/смажених комах/столітні яйця. Жартую. Але в кожному жарті...
Жуки-хробаки. Кожен непоганий супермаркет в Азії повинен мати в асортименті живих жаб/смажених комах/столітні яйця. Жартую. Але в кожному жарті...
Батончик Snickers з перцем. Агонь, гаспада)
Батончик Snickers з перцем. Агонь, гаспада)
Жуки-хробаки. Кожен непоганий супермаркет в Азії повинен мати в асортименті живих жаб/смажених комах/столітні яйця. Жартую. Але в кожному жарті...
Жуки-хробаки. Кожен непоганий супермаркет в Азії повинен мати в асортименті живих жаб/смажених комах/столітні яйця. Жартую. Але в кожному жарті...



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Теги: Китай, їжа, цікаво
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