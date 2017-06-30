Буревій залишив без світла 15 сіл на Волині

На Волині буревій, котрий пройшов 30 липня, залишив без світла 15 населених пунктів.Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.Генеральний директор ПрАТ «Волиньобленерго»розповів, що під час негоди 28-29 липня без електрики залишився 61 населений пункт.У понеділок, 30 липня, під час буревію без світла лишилися 15 населених пунктів, ще 8 – частково. Станом на 10:00 постачання електроенергії майже усюди відновили.Зараз без світла лишаються 3 населені пункти, ще 2 – частково знеструмлені. Ліквідувати наслідки негоди обіцяють до 17:00.