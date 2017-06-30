Буревій залишив без світла 15 сіл на Волині
Сьогодні, 11:43
На Волині буревій, котрий пройшов 30 липня, залишив без світла 15 населених пунктів.
Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.
Генеральний директор ПрАТ «Волиньобленерго» Володимир Купчак розповів, що під час негоди 28-29 липня без електрики залишився 61 населений пункт.
У понеділок, 30 липня, під час буревію без світла лишилися 15 населених пунктів, ще 8 – частково. Станом на 10:00 постачання електроенергії майже усюди відновили.
Зараз без світла лишаються 3 населені пункти, ще 2 – частково знеструмлені. Ліквідувати наслідки негоди обіцяють до 17:00.
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Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.
Генеральний директор ПрАТ «Волиньобленерго» Володимир Купчак розповів, що під час негоди 28-29 липня без електрики залишився 61 населений пункт.
У понеділок, 30 липня, під час буревію без світла лишилися 15 населених пунктів, ще 8 – частково. Станом на 10:00 постачання електроенергії майже усюди відновили.
Зараз без світла лишаються 3 населені пункти, ще 2 – частково знеструмлені. Ліквідувати наслідки негоди обіцяють до 17:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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