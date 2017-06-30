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Буревій залишив без світла 15 сіл на Волині

Буревій залишив без світла 15 сіл на Волині
На Волині буревій, котрий пройшов 30 липня, залишив без світла 15 населених пунктів.

Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.

Генеральний директор ПрАТ «Волиньобленерго» Володимир Купчак розповів, що під час негоди 28-29 липня без електрики залишився 61 населений пункт.

У понеділок, 30 липня, під час буревію без світла лишилися 15 населених пунктів, ще 8 – частково. Станом на 10:00 постачання електроенергії майже усюди відновили.

Зараз без світла лишаються 3 населені пункти, ще 2 – частково знеструмлені. Ліквідувати наслідки негоди обіцяють до 17:00.

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Теги: буревій, Волинь
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