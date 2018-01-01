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На Волині три села залишаться без газу

На Волині три села залишаться без газу
У трьох населених пунктах Горохівського району тимчасово припинять газопостачання.

У трьох селах на Горохівщині тимчасово припинять газопостачання, - повідомили у прес-службі ПАТ "Волиньгаз".

1 серпня у зв’язку з проведенням робіт щодо заміни відключаючого пристрою в с.Печихвости Горохівського району на вулиці Варшавській буде припинено газопостачання в селах Печихвости, Стрільче, Полюхно.

Усього без газу залишаться 314 абонентів.

Відновлення газопостачання відбудеться о 16:00 1 серпня після завершення запланованих робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

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Теги: газ, ремонт
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