На Волині три села залишаться без газу





У трьох селах на Горохівщині тимчасово припинять газопостачання, - повідомили у прес-службі ПАТ "Волиньгаз".



1 серпня у зв’язку з проведенням робіт щодо заміни відключаючого пристрою в с.Печихвости Горохівського району на вулиці Варшавській буде припинено газопостачання в селах Печихвости, Стрільче, Полюхно.



Усього без газу залишаться 314 абонентів.



Відновлення газопостачання відбудеться о 16:00 1 серпня після завершення запланованих робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

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