На Волині три села залишаться без газу
Сьогодні, 11:55
У трьох населених пунктах Горохівського району тимчасово припинять газопостачання.
У трьох селах на Горохівщині тимчасово припинять газопостачання, - повідомили у прес-службі ПАТ "Волиньгаз".
1 серпня у зв’язку з проведенням робіт щодо заміни відключаючого пристрою в с.Печихвости Горохівського району на вулиці Варшавській буде припинено газопостачання в селах Печихвости, Стрільче, Полюхно.
Усього без газу залишаться 314 абонентів.
Відновлення газопостачання відбудеться о 16:00 1 серпня після завершення запланованих робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
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У трьох селах на Горохівщині тимчасово припинять газопостачання, - повідомили у прес-службі ПАТ "Волиньгаз".
1 серпня у зв’язку з проведенням робіт щодо заміни відключаючого пристрою в с.Печихвости Горохівського району на вулиці Варшавській буде припинено газопостачання в селах Печихвости, Стрільче, Полюхно.
Усього без газу залишаться 314 абонентів.
Відновлення газопостачання відбудеться о 16:00 1 серпня після завершення запланованих робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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