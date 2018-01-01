вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Від крадіжки коней до згуби будинкової книги: на що скаржаться у Волинську ОДА

Від крадіжки коней до згуби будинкової книги: на що скаржаться у Волинську ОДА
Назвали питання, із якими найчастіше звертаються у Волинську облдержадміністрацію.

Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.

Начальник відділу роботи зі зверненнями громадян Оксана Матвійчук розповіла, волиняни звертаються в облдержадміністрацію з різноманітними питаннями – від крадіжки коней до згуби прибудинкової книги.

«Протягом 2015-2016 років Волинь вважалася аграрною областю, тому третє місце, крім питань соцзахисту, комунальних, посідали питання, пов’язані з сільським господарством», - зауважила вона.

За словами Оксани Матвійчук, зараз найчастіше порушують питання соціального захисту, комунального господарства і транспортні.

Зокрема, волиняни скаржаться на перевізників, порушення тощо. Окрім того, мешканці краю звертаються зі скаргами на роботу лікарів, зокрема, у сільській місцевості.

«До нас ідуть тому, що належним чином не працюють місцеві керівники. Не дають елементарні пояснення», - заявила посадовиця.

Голова ОДА Олександр Савченко відзначив, що вдвічі зменшилися звернення щодо питань, пов’язаних із соціальним захистом. Інші ж проблеми він назвав робочими.

«Усе залежить від керівників. Восени люди будуть обирати нових», - додав Савченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинська ОДА, звернення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Люди скаржаться, бо правди нема, а "звертайтесь до суду" стало синонімом "підіть нах"...
Відповісти
Вибір редактора
«Вони зомбовані», – декламатор вірша Шевченка у Володимирі про прихожан УПЦ МП
Велична і похмура краса: луцькі ріки перед грозою. ФОТО
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцькі ЗМІ використовують найменше маніпуляцій у своїх заголовках. ФОТО
Сьогодні, 12:23
На городі волинянки знайшли наркотичний мак
Сьогодні, 12:21
Від крадіжки коней до згуби будинкової книги: на що скаржаться у Волинську ОДА
Сьогодні, 12:15
До губернатора Каліфорнії не йдуть зі скаргами на сусіда, - Савченко обурився дрібними зверненнями
Сьогодні, 12:06
На Волині три села залишаться без газу
Сьогодні, 11:55
Схожі новини
До губернатора Каліфорнії не йдуть зі скаргами на сусіда, - Савченко обурився дрібними зверненнями До губернатора Каліфорнії не йдуть зі скаргами на сусіда, - Савченко обурився дрібними зверненнями
Сьогодні, 12:06
Троє волинян отримали в подарунок іномарки Троє волинян отримали в подарунок іномарки
22 липень, 22:12
При Волинській ОДА — нова громадська рада. ІМЕНА При Волинській ОДА — нова громадська рада. ІМЕНА
19 липень, 15:04
Обирають нову громадську раду при Волинській ОДА Обирають нову громадську раду при Волинській ОДА
19 липень, 10:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У водія Hummer, який на смерть збив дівчинку, через суд відібрали біологічні зразки
Сьогодні, 13:20
 0
У волинянина поліція знайшла набої
Сьогодні, 13:02
 0
У Луцьку під прокуратурою відбулася бійка
Сьогодні, 12:42
 0
У Києві п'ятеро людей отруїлися шаурмою
Сьогодні, 12:37
 0
Луцький шоумен зворушливо привітав дружину зі срібним весіллям
Сьогодні, 12:34
 0
Медіа
відео
1/8