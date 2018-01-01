Від крадіжки коней до згуби будинкової книги: на що скаржаться у Волинську ОДА
Сьогодні, 12:15
Назвали питання, із якими найчастіше звертаються у Волинську облдержадміністрацію.
Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.
Начальник відділу роботи зі зверненнями громадян Оксана Матвійчук розповіла, волиняни звертаються в облдержадміністрацію з різноманітними питаннями – від крадіжки коней до згуби прибудинкової книги.
«Протягом 2015-2016 років Волинь вважалася аграрною областю, тому третє місце, крім питань соцзахисту, комунальних, посідали питання, пов’язані з сільським господарством», - зауважила вона.
За словами Оксани Матвійчук, зараз найчастіше порушують питання соціального захисту, комунального господарства і транспортні.
Зокрема, волиняни скаржаться на перевізників, порушення тощо. Окрім того, мешканці краю звертаються зі скаргами на роботу лікарів, зокрема, у сільській місцевості.
«До нас ідуть тому, що належним чином не працюють місцеві керівники. Не дають елементарні пояснення», - заявила посадовиця.
Голова ОДА Олександр Савченко відзначив, що вдвічі зменшилися звернення щодо питань, пов’язаних із соціальним захистом. Інші ж проблеми він назвав робочими.
«Усе залежить від керівників. Восени люди будуть обирати нових», - додав Савченко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.
Начальник відділу роботи зі зверненнями громадян Оксана Матвійчук розповіла, волиняни звертаються в облдержадміністрацію з різноманітними питаннями – від крадіжки коней до згуби прибудинкової книги.
«Протягом 2015-2016 років Волинь вважалася аграрною областю, тому третє місце, крім питань соцзахисту, комунальних, посідали питання, пов’язані з сільським господарством», - зауважила вона.
За словами Оксани Матвійчук, зараз найчастіше порушують питання соціального захисту, комунального господарства і транспортні.
Зокрема, волиняни скаржаться на перевізників, порушення тощо. Окрім того, мешканці краю звертаються зі скаргами на роботу лікарів, зокрема, у сільській місцевості.
«До нас ідуть тому, що належним чином не працюють місцеві керівники. Не дають елементарні пояснення», - заявила посадовиця.
Голова ОДА Олександр Савченко відзначив, що вдвічі зменшилися звернення щодо питань, пов’язаних із соціальним захистом. Інші ж проблеми він назвав робочими.
«Усе залежить від керівників. Восени люди будуть обирати нових», - додав Савченко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Люди скаржаться, бо правди нема, а "звертайтесь до суду" стало синонімом "підіть нах"...
Останні новини
На городі волинянки знайшли наркотичний мак
Сьогодні, 12:21
Від крадіжки коней до згуби будинкової книги: на що скаржаться у Волинську ОДА
Сьогодні, 12:15
До губернатора Каліфорнії не йдуть зі скаргами на сусіда, - Савченко обурився дрібними зверненнями
Сьогодні, 12:06
На Волині три села залишаться без газу
Сьогодні, 11:55