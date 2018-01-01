Від крадіжки коней до згуби будинкової книги: на що скаржаться у Волинську ОДА

Назвали питання, із якими найчастіше звертаються у Волинську облдержадміністрацію.Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.Начальник відділу роботи зі зверненнями громадянрозповіла, волиняни звертаються в облдержадміністрацію з різноманітними питаннями – від крадіжки коней до згуби прибудинкової книги.«Протягом 2015-2016 років Волинь вважалася аграрною областю, тому третє місце, крім питань соцзахисту, комунальних, посідали питання, пов’язані з сільським господарством», - зауважила вона.За словами Оксани Матвійчук, зараз найчастіше порушують питання соціального захисту, комунального господарства і транспортні.Зокрема, волиняни скаржаться на перевізників, порушення тощо. Окрім того, мешканці краю звертаються зі скаргами на роботу лікарів, зокрема, у сільській місцевості.«До нас ідуть тому, що належним чином не працюють місцеві керівники. Не дають елементарні пояснення», - заявила посадовиця.Голова ОДАвідзначив, що вдвічі зменшилися звернення щодо питань, пов’язаних із соціальним захистом. Інші ж проблеми він назвав робочими.«Усе залежить від керівників. Восени люди будуть обирати нових», - додав Савченко.