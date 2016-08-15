На городі волинянки знайшли наркотичний мак





Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.



В рамках проведення операції "МАК 2018" дільничними офіцерами поліції, спільно з сектором кримінальної поліції, відпрацювали територію Піщанської сільської ради.



В ході проведених заходів на земельній ділянці, котра належить місцевій жительці с. Острів’я, 1987 р.н., виявили 43 стебла самосійного снотворного маку.



На правопорушницю склали протокол про адміністративне правопорушення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Острів'я, що у Шацькому районі, знайшли незаконні посіви маку.Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.В рамках проведення операції "МАК 2018" дільничними офіцерами поліції, спільно з сектором кримінальної поліції, відпрацювали територію Піщанської сільської ради.В ході проведених заходів на земельній ділянці, котра належить місцевій жительці с. Острів’я, 1987 р.н., виявили 43 стебла самосійного снотворного маку.На правопорушницю склали протокол про адміністративне правопорушення.

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