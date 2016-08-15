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На городі волинянки знайшли наркотичний мак

На городі волинянки знайшли наркотичний мак
У селі Острів'я, що у Шацькому районі, знайшли незаконні посіви маку.

Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.

В рамках проведення операції "МАК 2018" дільничними офіцерами поліції, спільно з сектором кримінальної поліції, відпрацювали територію Піщанської сільської ради.

В ході проведених заходів на земельній ділянці, котра належить місцевій жительці с. Острів’я, 1987 р.н., виявили 43 стебла самосійного снотворного маку.

На правопорушницю склали протокол про адміністративне правопорушення.

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Теги: мак, наркотики, поліція
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