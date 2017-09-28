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Луцькі ЗМІ використовують найменше маніпуляцій у своїх заголовках. ФОТО

Луцькі ЗМІ використовують найменше маніпуляцій у своїх заголовках. ФОТО
Луцькі ЗМІ практично не використовують маніпуляцій у своїх заголовках (1,6%), коли їхні колеги із Запоріжжя роблять це значно частіше (12%).

Такими є результати дослідження ГО «Інститут масової інформації», що провели в 10 регіонах України у липні цього року.

За даними дослідження ІМІ, в період моніторингу загалом виявили 256 порушень в заголовках новин. Найчастіше порушення стосувалися перебільшень та необгрунтованої сенсаційності в назвах інформаційних матеріалів, некоректних узагальнень, що розмивали контекст новини, фактологічно непідтверджених даних, які не підтверджувалися в тексті новини, наявності в заголовках неприпустимої емоційної лексики, а також заголовків, які не містили конкретної актуальної інформації щодо реального інформаційного приводу новинного матеріалу. Маніпулятивні заголовки більше використовувалися в новинах політичної, економічної, соціальної, кримінальної тематики, та в матеріалах з ознаками замовності.

В середньому, виявилося, що кожна 20 новина в регіональних інтернет-ЗМІ (загалом 5%) містять маніпуляції в заголовку, а саме невідповідність заголовка тексту.

«На мою думку, однією з ключових причин підвищення емоційного градусу в заголовках новин є бажання збільшити кількість заходів на сайт, що в подальшому конвертується у зростання доходів за рахунок реклами. Проте як і всьому слід утримувати золоту середину, оскільки істотне перекручення інформації в заголовках може призвести до зменшення рівня довіри аудиторії», – вважає експерт ІМІ Олена Голуб.

Довідково:

В рамках дослідження опрацювали 5000 новин із 50 регіональних онлайн-медіа у 10 містах України (Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Луцьк, Маріуполь, Одеса, Полтава, Ужгород, Харків).

До моніторингу потрапили виключно новини з новинної стрічки інтернет-ЗМІ: статті, журналістські розслідування, аналітика, анонси, блоги, авторські колонки тощо не аналізуватися.
Луцькі ЗМІ використовують найменше маніпуляцій у своїх заголовках. ФОТО

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Теги: заголовок, Луцьк, ЗМІ, маніпуляція
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