Луцькі ЗМІ використовують найменше маніпуляцій у своїх заголовках. ФОТО
Сьогодні, 12:23
Луцькі ЗМІ практично не використовують маніпуляцій у своїх заголовках (1,6%), коли їхні колеги із Запоріжжя роблять це значно частіше (12%).
Такими є результати дослідження ГО «Інститут масової інформації», що провели в 10 регіонах України у липні цього року.
За даними дослідження ІМІ, в період моніторингу загалом виявили 256 порушень в заголовках новин. Найчастіше порушення стосувалися перебільшень та необгрунтованої сенсаційності в назвах інформаційних матеріалів, некоректних узагальнень, що розмивали контекст новини, фактологічно непідтверджених даних, які не підтверджувалися в тексті новини, наявності в заголовках неприпустимої емоційної лексики, а також заголовків, які не містили конкретної актуальної інформації щодо реального інформаційного приводу новинного матеріалу. Маніпулятивні заголовки більше використовувалися в новинах політичної, економічної, соціальної, кримінальної тематики, та в матеріалах з ознаками замовності.
В середньому, виявилося, що кожна 20 новина в регіональних інтернет-ЗМІ (загалом 5%) містять маніпуляції в заголовку, а саме невідповідність заголовка тексту.
«На мою думку, однією з ключових причин підвищення емоційного градусу в заголовках новин є бажання збільшити кількість заходів на сайт, що в подальшому конвертується у зростання доходів за рахунок реклами. Проте як і всьому слід утримувати золоту середину, оскільки істотне перекручення інформації в заголовках може призвести до зменшення рівня довіри аудиторії», – вважає експерт ІМІ Олена Голуб.
Довідково:
В рамках дослідження опрацювали 5000 новин із 50 регіональних онлайн-медіа у 10 містах України (Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Луцьк, Маріуполь, Одеса, Полтава, Ужгород, Харків).
До моніторингу потрапили виключно новини з новинної стрічки інтернет-ЗМІ: статті, журналістські розслідування, аналітика, анонси, блоги, авторські колонки тощо не аналізуватися.
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Такими є результати дослідження ГО «Інститут масової інформації», що провели в 10 регіонах України у липні цього року.
За даними дослідження ІМІ, в період моніторингу загалом виявили 256 порушень в заголовках новин. Найчастіше порушення стосувалися перебільшень та необгрунтованої сенсаційності в назвах інформаційних матеріалів, некоректних узагальнень, що розмивали контекст новини, фактологічно непідтверджених даних, які не підтверджувалися в тексті новини, наявності в заголовках неприпустимої емоційної лексики, а також заголовків, які не містили конкретної актуальної інформації щодо реального інформаційного приводу новинного матеріалу. Маніпулятивні заголовки більше використовувалися в новинах політичної, економічної, соціальної, кримінальної тематики, та в матеріалах з ознаками замовності.
В середньому, виявилося, що кожна 20 новина в регіональних інтернет-ЗМІ (загалом 5%) містять маніпуляції в заголовку, а саме невідповідність заголовка тексту.
«На мою думку, однією з ключових причин підвищення емоційного градусу в заголовках новин є бажання збільшити кількість заходів на сайт, що в подальшому конвертується у зростання доходів за рахунок реклами. Проте як і всьому слід утримувати золоту середину, оскільки істотне перекручення інформації в заголовках може призвести до зменшення рівня довіри аудиторії», – вважає експерт ІМІ Олена Голуб.
Довідково:
В рамках дослідження опрацювали 5000 новин із 50 регіональних онлайн-медіа у 10 містах України (Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Луцьк, Маріуполь, Одеса, Полтава, Ужгород, Харків).
До моніторингу потрапили виключно новини з новинної стрічки інтернет-ЗМІ: статті, журналістські розслідування, аналітика, анонси, блоги, авторські колонки тощо не аналізуватися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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