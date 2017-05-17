Луцький шоумен зворушливо привітав дружину зі срібним весіллям
Сьогодні, 12:34
Луцький шоумен Сергій Скулинець зі своєю дружною Тетяною відзначають 25 років подружнього життя.
Зворушливим привітанням Сергій поділився на своїй сторінці у Facebook.
"31 липня 1993 рік. Народилася нова українська сім’я! Саме сьогодні ми з Танюшою та нашими синами святкуємо 25 років спільного життя-СРІБНЕ ВЕСІЛЛЯ!!! Бажаю тобі наша Танюша, наша мамочка, моя дружино, здоров'я, щастя, щоб ти була в обіймах ласкавої долі, добра і тепла. Хай збуваються твої бажання, чаруй красою та порядністю усіх, від життя май безліч втіх", - написав Сергій Скулинець.
"Нехай доля відпустить тобі багато безхмарних літ, насичених радістю і надійним здоров'ям.!!! Твої Сергій Рома Владислав!!!Цілуємо тебе!" - йдеться у привітанні.
Інформаційне агентство ВолиньPost також приєднується до привітань!
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Зворушливим привітанням Сергій поділився на своїй сторінці у Facebook.
"31 липня 1993 рік. Народилася нова українська сім’я! Саме сьогодні ми з Танюшою та нашими синами святкуємо 25 років спільного життя-СРІБНЕ ВЕСІЛЛЯ!!! Бажаю тобі наша Танюша, наша мамочка, моя дружино, здоров'я, щастя, щоб ти була в обіймах ласкавої долі, добра і тепла. Хай збуваються твої бажання, чаруй красою та порядністю усіх, від життя май безліч втіх", - написав Сергій Скулинець.
"Нехай доля відпустить тобі багато безхмарних літ, насичених радістю і надійним здоров'ям.!!! Твої Сергій Рома Владислав!!!Цілуємо тебе!" - йдеться у привітанні.
Інформаційне агентство ВолиньPost також приєднується до привітань!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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