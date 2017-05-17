вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцький шоумен зворушливо привітав дружину зі срібним весіллям

Луцький шоумен зворушливо привітав дружину зі срібним весіллям
Луцький шоумен Сергій Скулинець зі своєю дружною Тетяною відзначають 25 років подружнього життя.

Зворушливим привітанням Сергій поділився на своїй сторінці у Facebook.

"31 липня 1993 рік. Народилася нова українська сім’я! Саме сьогодні ми з Танюшою та нашими синами святкуємо 25 років спільного життя-СРІБНЕ ВЕСІЛЛЯ!!! Бажаю тобі наша Танюша, наша мамочка, моя дружино, здоров'я, щастя, щоб ти була в обіймах ласкавої долі, добра і тепла. Хай збуваються твої бажання, чаруй красою та порядністю усіх, від життя май безліч втіх", - написав Сергій Скулинець.

"Нехай доля відпустить тобі багато безхмарних літ, насичених радістю і надійним здоров'ям.!!! Твої Сергій Рома Владислав!!!Цілуємо тебе!" - йдеться у привітанні.

Інформаційне агентство ВолиньPost також приєднується до привітань!

Луцький шоумен зворушливо привітав дружину зі срібним весіллям
Луцький шоумен зворушливо привітав дружину зі срібним весіллям
Луцький шоумен зворушливо привітав дружину зі срібним весіллям


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Сергій Скулинець, весілля, свято
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вони зомбовані», – декламатор вірша Шевченка у Володимирі про прихожан УПЦ МП
Велична і похмура краса: луцькі ріки перед грозою. ФОТО
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку під прокуратурою відбулася бійка
Сьогодні, 12:42
У Києві п'ятеро людей отруїлися шаурмою
Сьогодні, 12:37
Луцький шоумен зворушливо привітав дружину зі срібним весіллям
Сьогодні, 12:34
Луцькі ЗМІ використовують найменше маніпуляцій у своїх заголовках. ФОТО
Сьогодні, 12:23
На городі волинянки знайшли наркотичний мак
Сьогодні, 12:21
Схожі новини
20 років разом: волинський депутат опублікував фото весілля 20 років разом: волинський депутат опублікував фото весілля
17 травень, 2017, 12:59
Як 400 років тому били міщан на Волині. ФОТО Як 400 років тому били міщан на Волині. ФОТО
29 липень, 13:37
Волинське село випустило власні «гроші». ФОТО Волинське село випустило власні «гроші». ФОТО
27 липень, 11:27
Колишній волинський посадовець оригінально відгуляв річницю весілля Колишній волинський посадовець оригінально відгуляв річницю весілля
26 липень, 19:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У водія Hummer, який на смерть збив дівчинку, через суд відібрали біологічні зразки
Сьогодні, 13:20
 0
У волинянина поліція знайшла набої
Сьогодні, 13:02
 0
У Луцьку під прокуратурою відбулася бійка
Сьогодні, 12:42
 0
У Києві п'ятеро людей отруїлися шаурмою
Сьогодні, 12:37
 0
Луцький шоумен зворушливо привітав дружину зі срібним весіллям
Сьогодні, 12:34
 0
Медіа
відео
1/8