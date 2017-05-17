Луцький шоумен зворушливо привітав дружину зі срібним весіллям

Луцький шоумензі своєю дружноювідзначають 25 років подружнього життя.Зворушливим привітанням Сергій поділився на своїй сторінці у Facebook."31 липня 1993 рік. Народилася нова українська сім’я! Саме сьогодні ми з Танюшою та нашими синами святкуємо 25 років спільного життя-СРІБНЕ ВЕСІЛЛЯ!!! Бажаю тобі наша Танюша, наша мамочка, моя дружино, здоров'я, щастя, щоб ти була в обіймах ласкавої долі, добра і тепла. Хай збуваються твої бажання, чаруй красою та порядністю усіх, від життя май безліч втіх", - написав Сергій Скулинець."Нехай доля відпустить тобі багато безхмарних літ, насичених радістю і надійним здоров'ям.!!! Твої Сергій Рома Владислав!!!Цілуємо тебе!" - йдеться у привітанні.також приєднується до привітань!