У Києві п'ятеро людей отруїлися шаурмою





Подробиці розповів начальник столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан, - пише



"У понеділок, 30 липня, до нас надійшло повідомлення від однієї з лікарень Києва, що до них з ознаками отруєння доставлено п'ятьох осіб. У всіх були одні й ті ж ознаки - блювота, температура, діарея", - зазначив Рубан.



Як вдалося з'ясувати експертам Держпродспоживслужби, всі хворі напередодні їли шаурму, куплену в кіоску неподалік від ст. метро Дарниця. Зараз фахівцями ДПСС проводиться перевірка кіосків з продажу шаурми.



Для того, щоб уникнути отруєння, в ДПСС радять не купувати продукти для вживання в їжу в неперевірених місцях, особливо, за температури повітря +28-30С, оскільки без застосування належних заходів щодо зберігання, вже через годину вони можуть зіпсуватися.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві п'ятеро осіб, скуштувавши шаурми, потрапили в лікарню.Подробиці розповів начальник столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан, - пише Корреспондент "У понеділок, 30 липня, до нас надійшло повідомлення від однієї з лікарень Києва, що до них з ознаками отруєння доставлено п'ятьох осіб. У всіх були одні й ті ж ознаки - блювота, температура, діарея", - зазначив Рубан.Як вдалося з'ясувати експертам Держпродспоживслужби, всі хворі напередодні їли шаурму, куплену в кіоску неподалік від ст. метро Дарниця. Зараз фахівцями ДПСС проводиться перевірка кіосків з продажу шаурми.Для того, щоб уникнути отруєння, в ДПСС радять не купувати продукти для вживання в їжу в неперевірених місцях, особливо, за температури повітря +28-30С, оскільки без застосування належних заходів щодо зберігання, вже через годину вони можуть зіпсуватися.

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