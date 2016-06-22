У водія Hummer, який на смерть збив дівчинку, через суд відібрали біологічні зразки

Кирила Островського відібрали біологічні зразки для експертизи.



Про це повідомили у прес-службі столичної прокуратури, - пише



"Шевченківський районний суд м. Києва 30.07.2018 задовольнив клопотання столичної прокуратури про примусове відібрання біологічних зразків у водія автомобіля Hummer, який підозрюється у вчиненні ДТП на бульварі Лесі Українки, внаслідок якої загинула 10-річна дівчинка", - йдеться у повідомленні.



Як зазначили у прокуратурі, рішення суду про примусовий відбір зразків було виконано того ж дня.



"Отримання зразків для експертизи здійснено експертом Київського міського бюро СМЕ за участю адвоката", - запевнили у відомстві.



За результатами слідчої дії було склали протокол, який долучили до матеріалів кримінального провадження.



Зазначимо, після затримання підозрюваний у ДТП пройшов тест на драгер, після чого його доправили до Київської міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" для проходження освідування на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння, де надав зразки сечі.



Водночас водій відмовився добровільно надати інші біологічні зразки.



Нагадаємо, 24 липня близько 22:30 на бульварі Лесі Українки 23-річний водій на Hummer збив на регульованому переході 10-річну дівчинку. Авто рухалось на червоний сигнал світлофора. Дівчинка померла у кареті швидкої.



Затриманому оголосили підозри за статтями "порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого" та "залишення у небезпеці". За версією батька Кирила Островського, дівчинка вискочила на дорогу дуже різко під час зміни сигналів світлофора, його син намагався загальмувати, але ймовірно не спрацювали гальма.



Шевченківський суд Києва обрав для Кирила Островського запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою протягом двох місяців - до 21 вересня поточного року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. відібрали біологічні зразки для експертизи.Про це повідомили у прес-службі столичної прокуратури, - пише ТСН "Шевченківський районний суд м. Києва 30.07.2018 задовольнив клопотання столичної прокуратури про примусове відібрання біологічних зразків у водія автомобіля Hummer, який підозрюється у вчиненні ДТП на бульварі Лесі Українки, внаслідок якої загинула 10-річна дівчинка", - йдеться у повідомленні.Як зазначили у прокуратурі, рішення суду про примусовий відбір зразків було виконано того ж дня."Отримання зразків для експертизи здійснено експертом Київського міського бюро СМЕ за участю адвоката", - запевнили у відомстві.За результатами слідчої дії було склали протокол, який долучили до матеріалів кримінального провадження.Зазначимо, після затримання підозрюваний у ДТП пройшов тест на драгер, після чого його доправили до Київської міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" для проходження освідування на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння, де надав зразки сечі.Водночас водій відмовився добровільно надати інші біологічні зразки.Нагадаємо, 24 липня близько 22:30 на бульварі Лесі Українки 23-річний водій на Hummer збив на регульованому переході 10-річну дівчинку. Авто рухалось на червоний сигнал світлофора. Дівчинка померла у кареті швидкої.Затриманому оголосили підозри за статтями "порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого" та "залишення у небезпеці". За версією батька Кирила Островського, дівчинка вискочила на дорогу дуже різко під час зміни сигналів світлофора, його син намагався загальмувати, але ймовірно не спрацювали гальма.Шевченківський суд Києва обрав для Кирила Островського запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою протягом двох місяців - до 21 вересня поточного року.

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