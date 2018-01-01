Це нісенітниця, - голова Волинської ОДА «відчитав» посадовця
Сьогодні, 14:02
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко незадоволений роботою управління юстиції в області.
Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.
Під час доповіді про підсумки роботи управління за перше півріччя 2018 року Сергій Філюк нерідко згадував, що деякі питання відомство вирішити не може і це функція міністерства.
«Ми направимо лист на Верховну Раду про незадовільну роботу Міністерства юстиції. Я хочу, щоб ви почали працювати. Те, що ви сказали, у 50% - нісенітниця. В області має бути порядок. Усі відмовки сприймаються як саботаж», - заявив Олександр Савченко.
Очільник Волині додав, що раніше управління працювало незадовільно, тож там змінили керівника.
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Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.
Під час доповіді про підсумки роботи управління за перше півріччя 2018 року Сергій Філюк нерідко згадував, що деякі питання відомство вирішити не може і це функція міністерства.
«Ми направимо лист на Верховну Раду про незадовільну роботу Міністерства юстиції. Я хочу, щоб ви почали працювати. Те, що ви сказали, у 50% - нісенітниця. В області має бути порядок. Усі відмовки сприймаються як саботаж», - заявив Олександр Савченко.
Очільник Волині додав, що раніше управління працювало незадовільно, тож там змінили керівника.
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