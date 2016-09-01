У Нововолинську в мерії діятиме пропускний режим

У Нововолинській міській раді діятиме пропускний режим.Так, міський головапровів робочу нараду з приводу запровадження пропускного режиму до адмінбудівлі, що по проспекту Дружби, 27, - пише Буг.Очільник міста повідомив, що днями в приміщенні міської ради проводили антитерористичні навчання працівники СБУ. Перевіряли надійність фізичного захисту та охорони адміністративного приміщення."За два роки це уже третя така перевірка. Нам було винесено припис стосовно того, що у адміністративній будівлі Нововолинської міської ради не здійснюється пропускний режим, не ведеться журнал реєстрації, що суттєво спрощує проникнення сторонніх осіб із метою вчинення злочинних дій", – наголосив міський голова.Відтак, аби запобігти проникненню в службові приміщення, а також забезпечити порядок внесення (винесення) матеріальних цінностей і входу (виходу) працівників та відвідувачів, було прийнято рішення запровадити пропускний режим. Зокрема, йдеться про електронні замки та систему контролю і управління доступом."Перш ніж прийняти рішення я вивчив досвід і сусідніх міст, і закордонний. Приміром у Володимирі-Волинському уже давно діє пропускний режим. При вході в міську раду там сидять муніципали і здійснюють реєстрацію відвідувачів. Натомість у Луцьку пішли шляхом електронних пропусків. Я теж схиляюсь до електронного пропускного режиму. Це сучасний підхід. До слова, у Європі такою системою пропуску користуються уже багато років", – додав Віктор Сапожніков.Електронні замки планують встановити на другому та третьому поверхах. У перспективі, якщо така система себе оправдає, ними обладнають і входи на третій та четвертий поверхи. Доступ до ЦНАПу залишиться вільним.