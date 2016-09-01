У Нововолинську в мерії діятиме пропускний режим
Сьогодні, 14:08
У Нововолинській міській раді діятиме пропускний режим.
Так, міський голова Віктор Сапожніков провів робочу нараду з приводу запровадження пропускного режиму до адмінбудівлі, що по проспекту Дружби, 27, - пише Буг.
Очільник міста повідомив, що днями в приміщенні міської ради проводили антитерористичні навчання працівники СБУ. Перевіряли надійність фізичного захисту та охорони адміністративного приміщення.
"За два роки це уже третя така перевірка. Нам було винесено припис стосовно того, що у адміністративній будівлі Нововолинської міської ради не здійснюється пропускний режим, не ведеться журнал реєстрації, що суттєво спрощує проникнення сторонніх осіб із метою вчинення злочинних дій", – наголосив міський голова.
Відтак, аби запобігти проникненню в службові приміщення, а також забезпечити порядок внесення (винесення) матеріальних цінностей і входу (виходу) працівників та відвідувачів, було прийнято рішення запровадити пропускний режим. Зокрема, йдеться про електронні замки та систему контролю і управління доступом.
"Перш ніж прийняти рішення я вивчив досвід і сусідніх міст, і закордонний. Приміром у Володимирі-Волинському уже давно діє пропускний режим. При вході в міську раду там сидять муніципали і здійснюють реєстрацію відвідувачів. Натомість у Луцьку пішли шляхом електронних пропусків. Я теж схиляюсь до електронного пропускного режиму. Це сучасний підхід. До слова, у Європі такою системою пропуску користуються уже багато років", – додав Віктор Сапожніков.
Електронні замки планують встановити на другому та третьому поверхах. У перспективі, якщо така система себе оправдає, ними обладнають і входи на третій та четвертий поверхи. Доступ до ЦНАПу залишиться вільним.
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Так, міський голова Віктор Сапожніков провів робочу нараду з приводу запровадження пропускного режиму до адмінбудівлі, що по проспекту Дружби, 27, - пише Буг.
Очільник міста повідомив, що днями в приміщенні міської ради проводили антитерористичні навчання працівники СБУ. Перевіряли надійність фізичного захисту та охорони адміністративного приміщення.
"За два роки це уже третя така перевірка. Нам було винесено припис стосовно того, що у адміністративній будівлі Нововолинської міської ради не здійснюється пропускний режим, не ведеться журнал реєстрації, що суттєво спрощує проникнення сторонніх осіб із метою вчинення злочинних дій", – наголосив міський голова.
Відтак, аби запобігти проникненню в службові приміщення, а також забезпечити порядок внесення (винесення) матеріальних цінностей і входу (виходу) працівників та відвідувачів, було прийнято рішення запровадити пропускний режим. Зокрема, йдеться про електронні замки та систему контролю і управління доступом.
"Перш ніж прийняти рішення я вивчив досвід і сусідніх міст, і закордонний. Приміром у Володимирі-Волинському уже давно діє пропускний режим. При вході в міську раду там сидять муніципали і здійснюють реєстрацію відвідувачів. Натомість у Луцьку пішли шляхом електронних пропусків. Я теж схиляюсь до електронного пропускного режиму. Це сучасний підхід. До слова, у Європі такою системою пропуску користуються уже багато років", – додав Віктор Сапожніков.
Електронні замки планують встановити на другому та третьому поверхах. У перспективі, якщо така система себе оправдає, ними обладнають і входи на третій та четвертий поверхи. Доступ до ЦНАПу залишиться вільним.
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