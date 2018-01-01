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У Бердянську застрелили відомого активіста

У Бердянську застрелили відомого активіста
У Бердянську у вівторок, 31 липня, невідомий застрелив місцевого активіста, ветерана АТО Віталія Олешка (позивний "Сармат"). Олешко був добровольцем батальйону НГУ "Донбас", учасником "Самооборони Бердянська", кавалером ордена "За мужність" 3-го ступеня, учасником боїв за Іловайськ та пройшов російський полон.

Про це у Facebook повідомив один із соратників загиблого Андрій Маджаров, - пише 24 канал.

За його словами, нападник здійснив 2 постріли з мисливської рушниці у спину Олешка у дворі готелю "Атмосфера", який активіст збудував власними руками і в якому проживав.

За даними ресурсу 06153.com.ua, за 2 години до смерті Олешко влаштував скандал під час апаратної наради у міськвиконкомі.

Очевидці стверджують, що зловмисників було двоє, і приїхали вони на червоному автомобілі, ймовірно "Таврія".

Поліція ввела план "Перехоплення".



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Теги: вбивство, активіст
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