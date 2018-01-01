У Бердянську застрелили відомого активіста
Сьогодні, 14:29
У Бердянську у вівторок, 31 липня, невідомий застрелив місцевого активіста, ветерана АТО Віталія Олешка (позивний "Сармат"). Олешко був добровольцем батальйону НГУ "Донбас", учасником "Самооборони Бердянська", кавалером ордена "За мужність" 3-го ступеня, учасником боїв за Іловайськ та пройшов російський полон.
Про це у Facebook повідомив один із соратників загиблого Андрій Маджаров, - пише 24 канал.
За його словами, нападник здійснив 2 постріли з мисливської рушниці у спину Олешка у дворі готелю "Атмосфера", який активіст збудував власними руками і в якому проживав.
За даними ресурсу 06153.com.ua, за 2 години до смерті Олешко влаштував скандал під час апаратної наради у міськвиконкомі.
Очевидці стверджують, що зловмисників було двоє, і приїхали вони на червоному автомобілі, ймовірно "Таврія".
Поліція ввела план "Перехоплення".
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Про це у Facebook повідомив один із соратників загиблого Андрій Маджаров, - пише 24 канал.
За його словами, нападник здійснив 2 постріли з мисливської рушниці у спину Олешка у дворі готелю "Атмосфера", який активіст збудував власними руками і в якому проживав.
За даними ресурсу 06153.com.ua, за 2 години до смерті Олешко влаштував скандал під час апаратної наради у міськвиконкомі.
Очевидці стверджують, що зловмисників було двоє, і приїхали вони на червоному автомобілі, ймовірно "Таврія".
Поліція ввела план "Перехоплення".
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