У Бердянську застрелили відомого активіста

Віталія Олешка (позивний "Сармат"). Олешко був добровольцем батальйону НГУ "Донбас", учасником "Самооборони Бердянська", кавалером ордена "За мужність" 3-го ступеня, учасником боїв за Іловайськ та пройшов російський полон.



Про це у Facebook повідомив один із соратників загиблого Андрій Маджаров, - пише



За його словами, нападник здійснив 2 постріли з мисливської рушниці у спину Олешка у дворі готелю "Атмосфера", який активіст збудував власними руками і в якому проживав.



За даними ресурсу 06153.com.ua, за 2 години до смерті Олешко влаштував скандал під час апаратної наради у міськвиконкомі.



Очевидці стверджують, що зловмисників було двоє, і приїхали вони на червоному автомобілі, ймовірно "Таврія".



Поліція ввела план "Перехоплення".







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