вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Яскравий фасад та неймовірні краєвиди: як будують ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*

Яскравий фасад та неймовірні краєвиди: як будують ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*
У житловому комплексі «Caramel Residence» у Луцьку, який зводить будівельна компанія «ЛДБК», нещодавно облаштували зручний доїзд до будинку, а у першому під'їзді вже обживають свої оселі щасливі мешканці.

Найяскравіший житловий комплекс міста росте на очах. Поруч із парком на перетині вулиць Конякіна та Гордіюк видніються насичено-рожеві стіни сучасного будівництва, де кожен зможе обрати для себе ідеальну квартиру.
Яскравий фасад та неймовірні краєвиди: як будують ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*
Яскравий фасад та неймовірні краєвиди: як будують ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*

Перший під'їзд будинку вже зданий в експлуатацію, отримав сертифікат, і нині мешканці 4-ох квартир обживають свої домівки. На площі перед під'їздом виклали акуратні тротуари із бруківки та облаштували просторий доїзд з боку вулиці Гордіюк до ЖК.
Яскравий фасад та неймовірні краєвиди: як будують ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*
Яскравий фасад та неймовірні краєвиди: як будують ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*

Робітники саме завершують вкладати пішохідну зону, а обабіч вже красується широкий та зручний пандус, який стане у пригоді мамам із візочкам та забезпечить безперешкодне потрапляння додому людям із додатковими потребами.
Яскравий фасад та неймовірні краєвиди: як будують ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*

Тим часом, поряд «ростуть» другий та третій під'їзди із першої черги будівництва. На будмайданчику працюють десятки робітників та чимало техніки.
Яскравий фасад та неймовірні краєвиди: як будують ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*
Яскравий фасад та неймовірні краєвиди: як будують ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*

Всередині будівель фактично завершили роботи з внутрішнього оснащення, тобто повністю облаштували стяжки та навіть поштукатурили стіни.
Яскравий фасад та неймовірні краєвиди: як будують ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*
Яскравий фасад та неймовірні краєвиди: як будують ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*

Цікаво, що у другому під'їзді встановлюють оригінальні двері - новинку від багаторічного партнера «ЛДБК», українського виробника MILANO. Окрім відмінних протипожежних властивостей, нові двері відрізняються особливим дизайном: зовні вони сталево-сірі, а з боку квартир - приємного молочного кольору. До слова, структура дверей дозволяє зняти верхню плівку та обрати, наприклад, інший колір покриття в тон до власних дизайнерських рішень.

На будмайданчику викопали котлован та саме заливають сваї для будинків 3 та 4 секції, а також продовжують розбудовувати 2 чергу - тут якраз зводять 7 поверх.
Яскравий фасад та неймовірні краєвиди: як будують ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*
Яскравий фасад та неймовірні краєвиди: як будують ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*

Із верхніх поверхів житлового комплексу відкривається неповторний краєвид на місто та його околиці.
Яскравий фасад та неймовірні краєвиди: як будують ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*
Яскравий фасад та неймовірні краєвиди: як будують ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*

Мешканці верхніх поверхів зможуть милуватися чарівним виглядом з вікна, а вогні нічного Луцька створюватимуть романтичну атмосферу увечері.
Яскравий фасад та неймовірні краєвиди: як будують ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*
Яскравий фасад та неймовірні краєвиди: як будують ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*

Лучани вже оцінили переваги сучасного житла, тож, наприклад, у першому під'їзді залишилося лише декілька вільних просторих тримкімнатних кватир, які стануть ідеальним вибором для великих родин, та кілька зручних двокімнатних помешкань. Тож людям, які шукають для себе ідеальне житло, радять не зволікати із вибором - адже тоді ви зможете гарантовано знайти для себе оптимальне за площею житло із красивим виглядом із вікна.
Яскравий фасад та неймовірні краєвиди: як будують ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*
Яскравий фасад та неймовірні краєвиди: як будують ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*

Охочих познайомитися із "карамельним" житлом запрошують завітати до офісу, що на вулиці Ветеранів, 22. Відділ продажу радо відчиняє свої двері з понеділка по п’ятницю із 9 до 17 години, у суботу сюди можна завітати за попередньою домовленістю. Для цього варто зателефонувати за такими номерами телефонів: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42. Переглянути пропозиції також можна на сайті будівельної компанії «ЛДБК».
Яскравий фасад та неймовірні краєвиди: як будують ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*
Яскравий фасад та неймовірні краєвиди: як будують ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*
Яскравий фасад та неймовірні краєвиди: як будують ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*
Яскравий фасад та неймовірні краєвиди: як будують ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*
Яскравий фасад та неймовірні краєвиди: як будують ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*
Яскравий фасад та неймовірні краєвиди: як будують ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*
Яскравий фасад та неймовірні краєвиди: як будують ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*
Яскравий фасад та неймовірні краєвиди: як будують ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*
Яскравий фасад та неймовірні краєвиди: як будують ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*
Яскравий фасад та неймовірні краєвиди: як будують ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*
Яскравий фасад та неймовірні краєвиди: як будують ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*
Яскравий фасад та неймовірні краєвиди: як будують ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*
Яскравий фасад та неймовірні краєвиди: як будують ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*
Яскравий фасад та неймовірні краєвиди: як будують ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*
Яскравий фасад та неймовірні краєвиди: як будують ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*
Яскравий фасад та неймовірні краєвиди: як будують ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*
Яскравий фасад та неймовірні краєвиди: як будують ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*
Яскравий фасад та неймовірні краєвиди: як будують ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ЖК «Caramel Residence», ЛДБК, житло, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Не молоддю єдиною: як на «Бандерштаті» відпочивають «поважні» фестивальники. ФОТО
Спека в наметах і аншлаг у зоні купання: як фестивалить «Бандерштат». ФОТО
Другий шанс на життя: як у Луцьку оперують на відкритому серці. ФОТО 18+
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
До Луцька привезли мощі десяти цілителів
Сьогодні, 17:25
Ціна щастя – 26 тисяч євро: маленькій волинянці потрібні кошти на лікування
Сьогодні, 17:20
Яскравий фасад та неймовірні краєвиди: як будують ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*
Сьогодні, 16:52
Юристка луцької автостанції заявила про побиття
Сьогодні, 16:49
У Луцьку утворилася небезпечна яма. ФОТО
Сьогодні, 16:45
Схожі новини
Теплі фасади і комфортні умови: як у Луцьку будують «карамельне» житло* Теплі фасади і комфортні умови: як у Луцьку будують «карамельне» житло*
17 травень, 16:07
Оренда житла в Луцьку – одна з найдешевших серед облцентрів Західної України Оренда житла в Луцьку – одна з найдешевших серед облцентрів Західної України
16 липень, 21:28
У Луцьку змінять програму купівлі житла для атовців У Луцьку змінять програму купівлі житла для атовців
12 липень, 04:51
У Луцьку не дали грошей на житло для атовців У Луцьку не дали грошей на житло для атовців
27 червень, 15:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нічне купання на Світязі для лучанина закінчилося втратою айфонів, грошей і кросівок
Сьогодні, 17:30
 0
До Луцька привезли мощі десяти цілителів
Сьогодні, 17:25
 0
Ціна щастя – 26 тисяч євро: маленькій волинянці потрібні кошти на лікування
Сьогодні, 17:20
 0
Яскравий фасад та неймовірні краєвиди: як будують ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*
Сьогодні, 16:52
 0
Юристка луцької автостанції заявила про побиття
Сьогодні, 16:49
 0
Медіа
відео
1/8