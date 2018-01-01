Яскравий фасад та неймовірні краєвиди: як будують ЖК «Caramel Residence» у Луцьку*

У житловому комплексі «Caramel Residence» у Луцьку, який зводить будівельна компанія «ЛДБК», нещодавно облаштували зручний доїзд до будинку, а у першому під'їзді вже обживають свої оселі щасливі мешканці.Найяскравіший житловий комплекс міста росте на очах. Поруч із парком на перетині вулиць Конякіна та Гордіюк видніються насичено-рожеві стіни сучасного будівництва, де кожен зможе обрати для себе ідеальну квартиру.Перший під'їзд будинку вже зданий в експлуатацію, отримав сертифікат, і нині мешканці 4-ох квартир обживають свої домівки. На площі перед під'їздом виклали акуратні тротуари із бруківки та облаштували просторий доїзд з боку вулиці Гордіюк до ЖК.Робітники саме завершують вкладати пішохідну зону, а обабіч вже красується широкий та зручний пандус, який стане у пригоді мамам із візочкам та забезпечить безперешкодне потрапляння додому людям із додатковими потребами.Тим часом, поряд «ростуть» другий та третій під'їзди із першої черги будівництва. На будмайданчику працюють десятки робітників та чимало техніки.Всередині будівель фактично завершили роботи з внутрішнього оснащення, тобто повністю облаштували стяжки та навіть поштукатурили стіни.Цікаво, що у другому під'їзді встановлюють оригінальні двері - новинку від багаторічного партнера «ЛДБК», українського виробника MILANO. Окрім відмінних протипожежних властивостей, нові двері відрізняються особливим дизайном: зовні вони сталево-сірі, а з боку квартир - приємного молочного кольору. До слова, структура дверей дозволяє зняти верхню плівку та обрати, наприклад, інший колір покриття в тон до власних дизайнерських рішень.На будмайданчику викопали котлован та саме заливають сваї для будинків 3 та 4 секції, а також продовжують розбудовувати 2 чергу - тут якраз зводять 7 поверх.Із верхніх поверхів житлового комплексу відкривається неповторний краєвид на місто та його околиці.Мешканці верхніх поверхів зможуть милуватися чарівним виглядом з вікна, а вогні нічного Луцька створюватимуть романтичну атмосферу увечері.Лучани вже оцінили переваги сучасного житла, тож, наприклад, у першому під'їзді залишилося лише декілька вільних просторих тримкімнатних кватир, які стануть ідеальним вибором для великих родин, та кілька зручних двокімнатних помешкань. Тож людям, які шукають для себе ідеальне житло, радять не зволікати із вибором - адже тоді ви зможете гарантовано знайти для себе оптимальне за площею житло із красивим виглядом із вікна.Охочих познайомитися із "карамельним" житлом запрошують завітати до офісу, що на вулиці Ветеранів, 22. Відділ продажу радо відчиняє свої двері з понеділка по п’ятницю із 9 до 17 години, у суботу сюди можна завітати за попередньою домовленістю. Для цього варто зателефонувати за такими номерами телефонів: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42. Переглянути пропозиції також можна на сайті будівельної компанії «ЛДБК».