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Не конкурс, а імітація, - депутат про вибір директора школи Луцькрадою

Не конкурс, а імітація, - депутат про вибір директора школи Луцькрадою
Луцька депутат Анна Мовяк розкритикувала розпорядження в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Депутат зазначила, що розпорядження не відповідає Закону України «Про Освіту» та Типовому положенню про конкурс, на який посилається закон.

«6 представників засновника, 1- педагогічного колективу, 1 представник від батьків, 2 представника від об'єднання директорів.

Це не конкурс, а імітація конкурсу», - пише Анна Мовяк.

«Закон «Про освіту» визначає, хто має право входити в комісію - ДОТРИМАНО у розпорядженні. Положення Про конкурс зазначає, що представники від засновника, батьків, колективу та об'єднання директорів мають мати рівну кількість представників у комісії - НЕ ДОТРИМАНО.

Цю «помилку» потрібно виправити бо це марна робота для членів комісії та кандидатів на посаду директора», - резюмувала депутат.

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Теги: школа, Луцьк, директор, Мовяк, Пустовіт
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