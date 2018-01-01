Не конкурс, а імітація, - депутат про вибір директора школи Луцькрадою

Анна Мовяк розкритикувала розпорядження в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.



Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.



Депутат зазначила, що розпорядження не відповідає Закону України «Про Освіту» та Типовому положенню про конкурс, на який посилається закон.



«6 представників засновника, 1- педагогічного колективу, 1 представник від батьків, 2 представника від об'єднання директорів.



Це не конкурс, а імітація конкурсу», - пише Анна Мовяк.



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Цю «помилку» потрібно виправити бо це марна робота для членів комісії та кандидатів на посаду директора», - резюмувала депутат.

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