На Харківщині знайшли тіло військового у каналізаційному колекторі
Сьогодні, 21:02
На Харківщині 30 липня правоохоронці виявили тіло 23-річного військовослужбовця.
Про це повідомила прес-служба поліції Харківщини.
Тіло молодого чоловіка з тілесними ушкодженнями було виявлено на території військової частини в місті Лозова.
На місці працівники поліції виявили тіло загиблого у каналізаційному колекторі на території військової частини.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
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Про це повідомила прес-служба поліції Харківщини.
Тіло молодого чоловіка з тілесними ушкодженнями було виявлено на території військової частини в місті Лозова.
На місці працівники поліції виявили тіло загиблого у каналізаційному колекторі на території військової частини.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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