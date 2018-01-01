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На Харківщині знайшли тіло військового у каналізаційному колекторі

На Харківщині знайшли тіло військового у каналізаційному колекторі
На Харківщині 30 липня правоохоронці виявили тіло 23-річного військовослужбовця.

Про це повідомила прес-служба поліції Харківщини.

Тіло молодого чоловіка з тілесними ушкодженнями було виявлено на території військової частини в місті Лозова.

На місці працівники поліції виявили тіло загиблого у каналізаційному колекторі на території військової частини.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.


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Теги: тіло, каналізація, Харківщина
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