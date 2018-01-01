Родини кримських льотчиків на Волині не мають де жити
Сьогодні, 15:22
Понад 200 сімей севастопольської бригада тактичної авіації імені Олександра Покришкіна, котра прибула на Волинь, не мають житла.
Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.
Нагадаємо, після окупації Криму бригаду передислокували у Миколаїв, а наразі її перевели до Луцька.
За словами голови Волинської облдержадміністрації Олександра Савченка, родини льотчиків не мають житла, тому це питання потребує негайного вирішення.
«Я не можу звести кінці з кінцями. Там начебто фонд державного майна управляє, в управлінні юстиції є якісь провадження. Ми повинні негайно заселити сім’ї людей, які будуть захищати кордони нашої держави», - наголосив очільник краю. Родини льотчиків можуть поселити у готелі «Світязь».
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Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.
Нагадаємо, після окупації Криму бригаду передислокували у Миколаїв, а наразі її перевели до Луцька.
За словами голови Волинської облдержадміністрації Олександра Савченка, родини льотчиків не мають житла, тому це питання потребує негайного вирішення.
«Я не можу звести кінці з кінцями. Там начебто фонд державного майна управляє, в управлінні юстиції є якісь провадження. Ми повинні негайно заселити сім’ї людей, які будуть захищати кордони нашої держави», - наголосив очільник краю. Родини льотчиків можуть поселити у готелі «Світязь».
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