Родини кримських льотчиків на Волині не мають де жити

Понад 200 сімей севастопольської бригада тактичної авіації імені, котра прибула на Волинь, не мають житла.Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.Нагадаємо, після окупації Криму бригаду передислокували у Миколаїв, а наразі її перевели до Луцька.За словами голови Волинської облдержадміністрації, родини льотчиків не мають житла, тому це питання потребує негайного вирішення.«Я не можу звести кінці з кінцями. Там начебто фонд державного майна управляє, в управлінні юстиції є якісь провадження. Ми повинні негайно заселити сім’ї людей, які будуть захищати кордони нашої держави», - наголосив очільник краю. Родини льотчиків можуть поселити у готелі «Світязь».