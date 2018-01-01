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Родини кримських льотчиків на Волині не мають де жити

Родини кримських льотчиків на Волині не мають де жити
Понад 200 сімей севастопольської бригада тактичної авіації імені Олександра Покришкіна, котра прибула на Волинь, не мають житла.

Про це йшлося у вівторок, 31 липня, під час оперативної наради в ОДА.

Нагадаємо, після окупації Криму бригаду передислокували у Миколаїв, а наразі її перевели до Луцька.

За словами голови Волинської облдержадміністрації Олександра Савченка, родини льотчиків не мають житла, тому це питання потребує негайного вирішення.

«Я не можу звести кінці з кінцями. Там начебто фонд державного майна управляє, в управлінні юстиції є якісь провадження. Ми повинні негайно заселити сім’ї людей, які будуть захищати кордони нашої держави», - наголосив очільник краю. Родини льотчиків можуть поселити у готелі «Світязь».

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Теги: льотчик, Крим, 204 бригада, Волинь, Савченко
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