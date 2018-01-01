Повідомили, коли поховають Рому Гальчика
Сьогодні, 15:28
Тіло померлого від раку маленького волинянина Роми Гальчика привезуть в Україну у середу, 1 серпня.
Про це написала мама хлопчика Світлана у спільноті Гальчик Рома - боротьба за життя.
"Рома завтра буде вдома в 11-12 годин ночі. Похорон в четвер, вдома на 12", - написала Світлана.
Нагадаємо, серце хлопчика зупинилося у вівторок, 31 липня.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ІСТОРІЮ РОМАНА ГАЛЬЧИКА
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Про це написала мама хлопчика Світлана у спільноті Гальчик Рома - боротьба за життя.
"Рома завтра буде вдома в 11-12 годин ночі. Похорон в четвер, вдома на 12", - написала Світлана.
Нагадаємо, серце хлопчика зупинилося у вівторок, 31 липня.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ІСТОРІЮ РОМАНА ГАЛЬЧИКА
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