Повідомили, коли поховають Рому Гальчика

Роми Гальчика привезуть в Україну у середу, 1 серпня.



Про це написала мама хлопчика Світлана у спільноті Гальчик Рома - боротьба за життя.



"Рома завтра буде вдома в 11-12 годин ночі. Похорон в четвер, вдома на 12", - написала Світлана.



Нагадаємо,



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