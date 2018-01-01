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У Володимирі збудують спортмайданчик за майже 2 мільйони

У Володимирі збудують спортмайданчик за майже 2 мільйони
Сучасний спорткомплекс за майже 2 мільйони збудують поряд зі школою у Володимирі-Волинському.

Планують розмістити великий спортивний майданчик зі штучним покриттям, облаштувати територію для вуличних тренувань, баскетбольне поле та бігові доріжки,- пише Буг.

Зараз тривають роботи з будівництва ще одного спорткомплексу. Для втілення проекту мільйон гривень залучили із субвенції для соціально-економічного розвитку регіону. Ще 850 тисяч – це кошти міського бюджету.

Для реалізації задуму вже виділили по півмільйона з міського та державного бюджетів. Наступна черга надходження коштів – восени цього року.

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Теги: спорт, майданчик, Волинь
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