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Чотирьох лелек щодня підкормлює сім'я у селі на Волині

Чотирьох лелек щодня підкормлює сім'я у селі на Волині
Волинська сім'я прихистила чотирьох лелек.

Минулого року на обійсті жительки села Мельники Руслани Полінкевич з’явився новий пернатий мешканець – маленьке лелеченя. Воно не могло літати, бо було без хвоста та без частини крила. Родина прихистила у себе лелеченя, годувала та доглядала. Жив птаха у хліві разом із іншою худобою, звик до людей, - пише Район.Шацьк.

"Дуже любить наш Буся ходити по городі, навідується і в кар’єр неподалік. І вже звідти цього року привів собі товариша – таке ж одиноке лелеченя, яке, мабуть, випало з гнізда", - розповідає Руслана Полінкевич.

Годувалися птахи в дворі Полінкевичів уже разом. Господиня каже, що лелеки дуже люблять ласувати рибкою, інколи заглядають у город чи болітце, що неподалік: за жабами та іншою здобиччю.

А вже через декілька днів до обійстя стали навідуватися ще двоє лелек.

"Мабуть, то батьки другого лелеченяти, яке випало з гнізда. Тепер уже чотирьох мусимо годувати рибою", - каже Руслана.

Тричі на день прилітають лелеки до мельниківської хатини або злітаються, як тільки побачать у дворі автомобіль Русланиного брата (саме він постачає рибу лелекам). Обід, сніданок і вечерю лелеки ще не пропустили жодного разу. Поїдять ті двоє і летять собі у своїх справах. А молоді лелеченята так і залишаються гуляти у дворі.

"Наш Буся виявився з характером, навіть ревнує, коли чужих лелек раніше погодуємо, ніж його. Цілий день може ображений ходити, і до риби не підступитись", - захоплено розповідає про лелечий норов господиня та сподівається, що народне повір’я таки справдиться: де є лелеки на обійсті – там є і щастя в домі.

Чотирьох лелек щодня підкормлює сім'я у селі на Волині
Чотирьох лелек щодня підкормлює сім'я у селі на Волині

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Теги: лелеки, порятунок
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