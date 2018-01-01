Чотирьох лелек щодня підкормлює сім'я у селі на Волині





Минулого року на обійсті жительки села Мельники Руслани Полінкевич з’явився новий пернатий мешканець – маленьке лелеченя. Воно не могло літати, бо було без хвоста та без частини крила. Родина прихистила у себе лелеченя, годувала та доглядала. Жив птаха у хліві разом із іншою худобою, звик до людей, - пише



"Дуже любить наш Буся ходити по городі, навідується і в кар’єр неподалік. І вже звідти цього року привів собі товариша – таке ж одиноке лелеченя, яке, мабуть, випало з гнізда", - розповідає Руслана Полінкевич.



Годувалися птахи в дворі Полінкевичів уже разом. Господиня каже, що лелеки дуже люблять ласувати рибкою, інколи заглядають у город чи болітце, що неподалік: за жабами та іншою здобиччю.



А вже через декілька днів до обійстя стали навідуватися ще двоє лелек.



"Мабуть, то батьки другого лелеченяти, яке випало з гнізда. Тепер уже чотирьох мусимо годувати рибою", - каже Руслана.



Тричі на день прилітають лелеки до мельниківської хатини або злітаються, як тільки побачать у дворі автомобіль Русланиного брата (саме він постачає рибу лелекам). Обід, сніданок і вечерю лелеки ще не пропустили жодного разу. Поїдять ті двоє і летять собі у своїх справах. А молоді лелеченята так і залишаються гуляти у дворі.



"Наш Буся виявився з характером, навіть ревнує, коли чужих лелек раніше погодуємо, ніж його. Цілий день може ображений ходити, і до риби не підступитись", - захоплено розповідає про лелечий норов господиня та сподівається, що народне повір’я таки справдиться: де є лелеки на обійсті – там є і щастя в домі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська сім'я прихистила чотирьох лелек.Минулого року на обійсті жительки села Мельникиз’явився новий пернатий мешканець – маленьке лелеченя. Воно не могло літати, бо було без хвоста та без частини крила. Родина прихистила у себе лелеченя, годувала та доглядала. Жив птаха у хліві разом із іншою худобою, звик до людей, - пише Район.Шацьк "Дуже любить наш Буся ходити по городі, навідується і в кар’єр неподалік. І вже звідти цього року привів собі товариша – таке ж одиноке лелеченя, яке, мабуть, випало з гнізда", - розповідає Руслана Полінкевич.Годувалися птахи в дворі Полінкевичів уже разом. Господиня каже, що лелеки дуже люблять ласувати рибкою, інколи заглядають у город чи болітце, що неподалік: за жабами та іншою здобиччю.А вже через декілька днів до обійстя стали навідуватися ще двоє лелек."Мабуть, то батьки другого лелеченяти, яке випало з гнізда. Тепер уже чотирьох мусимо годувати рибою", - каже Руслана.Тричі на день прилітають лелеки до мельниківської хатини або злітаються, як тільки побачать у дворі автомобіль Русланиного брата (саме він постачає рибу лелекам). Обід, сніданок і вечерю лелеки ще не пропустили жодного разу. Поїдять ті двоє і летять собі у своїх справах. А молоді лелеченята так і залишаються гуляти у дворі."Наш Буся виявився з характером, навіть ревнує, коли чужих лелек раніше погодуємо, ніж його. Цілий день може ображений ходити, і до риби не підступитись", - захоплено розповідає про лелечий норов господиня та сподівається, що народне повір’я таки справдиться: де є лелеки на обійсті – там є і щастя в домі.

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