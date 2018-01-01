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Мокро і спекотно: на Волині прогнозують зливи

Мокро і спекотно: на Волині прогнозують зливи
У середу, 1 серпня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні до +33°. На Волині можливі дощі та зливи.

На сході без опадів, температура до +31°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +33°, - пише Уніан.

На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +29°.

У північних областях без опадів. Температура до +27°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +27°.

За народним прогнозом, 1 серпня - день Макриди. У народі говорили, що Макрида споряджає осінь, а Ганна (7 серпня) — зиму, і примічали погоду: хороший день віщував суху осінь; якщо йде дощ — осінь буде мокра і сира.


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Теги: погода, прогноз
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