Мокро і спекотно: на Волині прогнозують зливи





На сході без опадів, температура до +31°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +33°, - пише



На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +29°.



У північних областях без опадів. Температура до +27°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +27°.



За народним прогнозом, 1 серпня - день Макриди. У народі говорили, що Макрида споряджає осінь, а Ганна (7 серпня) — зиму, і примічали погоду: хороший день віщував суху осінь; якщо йде дощ — осінь буде мокра і сира.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 1 серпня, в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на півдні до +33°. На Волині можливі дощі та зливи.На сході без опадів, температура до +31°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +33°, - пише Уніан На заході України пройдуть дощі з грозами. Температура до +29°.У північних областях без опадів. Температура до +27°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +27°.За народним прогнозом, 1 серпня - день Макриди. У народі говорили, що Макрида споряджає осінь, а Ганна (7 серпня) — зиму, і примічали погоду: хороший день віщував суху осінь; якщо йде дощ — осінь буде мокра і сира.

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