На Волині 17 людей потрапили до лікарні через укус змій

На Волині активізувались змії.Так, за червень-липень 2018 року після укусів змій за екстреною медичною допомогою звернулось 17 чоловік, які були госпіталізовані, в лікувально-профілактичні заклади області, - повідомляє на сторінці у facebook Волинський обласний центр здоров'я.У порівнянні з минулими роками (за 2015 р. було три звернення, за 2016 р. – два, у 2017 р. – два) кількість нападів плазунів на людей вражаюча.Змії розповсюджені майже всюди на земній кулі. На території нашої країни нараховується десять видів отруйних змій. Найбільш небезпечні укуси кобри, гюрзи, ефи, гадюки. На Волині найпоширеніші серед отруйних плазунів – гадюки.Отрута гадюки справляє гемолітичну дію (викликає руйнування червоних кров’яних тілець крові) на людський організм. Після укусу на ураженому місці спостерігається болючий набряк з множинними дрібними крововиливами — геморагіями. Отрута швидко вражає життєво важливі системи організму людини: з’являється загальна слабкість, тиск сильно знижується, виникає головний біль, задишка, запаморочення, набряк тканин та запалення лімфатичних вузлів.У разі укусу намагайтесь якнайшвидше потрапити до лікаря, щоби отримати необхідну допомогу.Чого не варто робити при укусі змії:• не намагайтесь обробляти рану додатково;• не припікайте рану;• не накладайте джгут;• не висмоктуйте отруту: таким чином вірогідність зараження збільшується, до того ж небезпеці піддається й людина, у якої отрута опинилась у роті. Відсмоктувати отруту можна тільки у тому випадку, якщо в найближчі години неможливо отримати медичну допомогу.• не вживайте алкоголь.