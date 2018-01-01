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На Волині 17 людей потрапили до лікарні через укус змій

На Волині 17 людей потрапили до лікарні через укус змій
На Волині активізувались змії.

Так, за червень-липень 2018 року після укусів змій за екстреною медичною допомогою звернулось 17 чоловік, які були госпіталізовані, в лікувально-профілактичні заклади області, - повідомляє на сторінці у facebook Волинський обласний центр здоров'я.

У порівнянні з минулими роками (за 2015 р. було три звернення, за 2016 р. – два, у 2017 р. – два) кількість нападів плазунів на людей вражаюча.

Довідково:

Змії розповсюджені майже всюди на земній кулі. На території нашої країни нараховується десять видів отруйних змій. Найбільш небезпечні укуси кобри, гюрзи, ефи, гадюки. На Волині найпоширеніші серед отруйних плазунів – гадюки.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВКУСИЛА ЗМІЯ

Отрута гадюки справляє гемолітичну дію (викликає руйнування червоних кров’яних тілець крові) на людський організм. Після укусу на ураженому місці спостерігається болючий набряк з множинними дрібними крововиливами — геморагіями. Отрута швидко вражає життєво важливі системи організму людини: з’являється загальна слабкість, тиск сильно знижується, виникає головний біль, задишка, запаморочення, набряк тканин та запалення лімфатичних вузлів.

У разі укусу намагайтесь якнайшвидше потрапити до лікаря, щоби отримати необхідну допомогу.

Чого не варто робити при укусі змії:

• не намагайтесь обробляти рану додатково;
• не припікайте рану;
• не накладайте джгут;
• не висмоктуйте отруту: таким чином вірогідність зараження збільшується, до того ж небезпеці піддається й людина, у якої отрута опинилась у роті. Відсмоктувати отруту можна тільки у тому випадку, якщо в найближчі години неможливо отримати медичну допомогу.
• не вживайте алкоголь.

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Теги: змія, волиняни
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