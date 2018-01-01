Волинь випередила шість областей за рівнем зарплат

Повідомили, якою була середня заробітна плата волинян у червні 2018 року.Про це йдеться у повідомленні головного управління статистики у Волинській області.Так, середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) у червні становила 7716 грн (в Україні – 9141 грн), що в 2,1 раза вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (3723 грн) та на 25,6% більше, ніж у червні 2017р.За рівнем зарплати Волинь випередила Кіровоградську, Сумську, Тернопільську, Херсонську, Чернівецьку та Чернігівську області.