Волинь випередила шість областей за рівнем зарплат
Сьогодні, 18:15
Повідомили, якою була середня заробітна плата волинян у червні 2018 року.
Про це йдеться у повідомленні головного управління статистики у Волинській області.
Так, середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) у червні становила 7716 грн (в Україні – 9141 грн), що в 2,1 раза вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (3723 грн) та на 25,6% більше, ніж у червні 2017р.
За рівнем зарплати Волинь випередила Кіровоградську, Сумську, Тернопільську, Херсонську, Чернівецьку та Чернігівську області.
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Про це йдеться у повідомленні головного управління статистики у Волинській області.
Так, середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) у червні становила 7716 грн (в Україні – 9141 грн), що в 2,1 раза вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (3723 грн) та на 25,6% більше, ніж у червні 2017р.
За рівнем зарплати Волинь випередила Кіровоградську, Сумську, Тернопільську, Херсонську, Чернівецьку та Чернігівську області.
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Коментарі 1
Вы эту ФИЛЬКИНУ грамоту кому напечатали,а болезные!!!Спуститесь на землю -МАРСИАНЕ!!!
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