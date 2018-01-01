На Волині жінка, яка рятувала з пожежі пенсіонерку, потрапила в реанімацію





Першими рятувати одиноку пенсіонерку кинулися сусіди. Відчувши запах диму в оселі, вона подзвонила до подружжя, що її доглядає. Чоловік та дружина відразу прибігли на місце події, на допомогу прийшов також учасник АТО, який проживає поруч, - пише



Чоловіки через вікно передали пенсіонерку в руки жінки. Від перенесеного шоку доглядальниці прямо на місці довелося надавати медичну допомогу.



Каретою “швидкої” її доправили в Іваничівську районну лікарню, де вона і зараз перебуває з діагнозом “післясудомна афазія”, повідомив її чоловік.



Жінка не пам’ятає нікого з рідних і не говорить.



Афазія – це часткове або повне порушення мови, причиною розвитку якого є органічне ураження відділу кори мозку, що відповідає за мовну функцію. При розвитку даного захворювання спостерігається втрата здатності до розуміння мови і вираження своїх думок в словах.



Як повідомив головний інспектор Іваничівського районного сектору УДСНС України у Волинській області Анатолій Киричук, повідомлення про пожежу поступило о 2:06 29-го липня. Причиною загоряння стало коротке замикання холодильника.



Свідки повідомляють, що в будинку повністю згоріли веранда і кухня. Його власниця зараз проживає в літній кухні, а її рятівницю лікарі Іваничівської ЦРЛ намагаються повернути до повноцінного життя.



У реанімаційному відділенні підтвердили інформацію, що мешканка Грибовиці пережила важкий стрес, що вплинуло на стан її здоров’я.



Наталія К. виховує двох доньок віком 16 і 8 років та синочка, якому на днях виповниться 3 роки.



Кошти для лікування можна перерахувати на картку ПриватБанку 4149497100304403 (Куницький Ігор Володимирович).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Грибовиця Іваничівського району вночі з 28-го на 29 липня у помешканні одинокої 71-річної жительки виникла пожежа. 35-річна жінка, яка допомагала бабусі вибратися з полум’я, від перенесеного шоку потрапила в реанімацію.Першими рятувати одиноку пенсіонерку кинулися сусіди. Відчувши запах диму в оселі, вона подзвонила до подружжя, що її доглядає. Чоловік та дружина відразу прибігли на місце події, на допомогу прийшов також учасник АТО, який проживає поруч, - пише Буг Чоловіки через вікно передали пенсіонерку в руки жінки. Від перенесеного шоку доглядальниці прямо на місці довелося надавати медичну допомогу.Каретою “швидкої” її доправили в Іваничівську районну лікарню, де вона і зараз перебуває з діагнозом “післясудомна афазія”, повідомив її чоловік.Жінка не пам’ятає нікого з рідних і не говорить.Як повідомив головний інспектор Іваничівського районного сектору УДСНС України у Волинській області, повідомлення про пожежу поступило о 2:06 29-го липня. Причиною загоряння стало коротке замикання холодильника.Свідки повідомляють, що в будинку повністю згоріли веранда і кухня. Його власниця зараз проживає в літній кухні, а її рятівницю лікарі Іваничівської ЦРЛ намагаються повернути до повноцінного життя.У реанімаційному відділенні підтвердили інформацію, що мешканка Грибовиці пережила важкий стрес, що вплинуло на стан її здоров’я.Наталія К. виховує двох доньок віком 16 і 8 років та синочка, якому на днях виповниться 3 роки.

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