На Волині жінка, яка рятувала з пожежі пенсіонерку, потрапила в реанімацію
Сьогодні, 17:16
В селі Грибовиця Іваничівського району вночі з 28-го на 29 липня у помешканні одинокої 71-річної жительки виникла пожежа. 35-річна жінка, яка допомагала бабусі вибратися з полум’я, від перенесеного шоку потрапила в реанімацію.
Першими рятувати одиноку пенсіонерку кинулися сусіди. Відчувши запах диму в оселі, вона подзвонила до подружжя, що її доглядає. Чоловік та дружина відразу прибігли на місце події, на допомогу прийшов також учасник АТО, який проживає поруч, - пише Буг.
Чоловіки через вікно передали пенсіонерку в руки жінки. Від перенесеного шоку доглядальниці прямо на місці довелося надавати медичну допомогу.
Каретою “швидкої” її доправили в Іваничівську районну лікарню, де вона і зараз перебуває з діагнозом “післясудомна афазія”, повідомив її чоловік.
Жінка не пам’ятає нікого з рідних і не говорить.
Афазія – це часткове або повне порушення мови, причиною розвитку якого є органічне ураження відділу кори мозку, що відповідає за мовну функцію. При розвитку даного захворювання спостерігається втрата здатності до розуміння мови і вираження своїх думок в словах.
Як повідомив головний інспектор Іваничівського районного сектору УДСНС України у Волинській області Анатолій Киричук, повідомлення про пожежу поступило о 2:06 29-го липня. Причиною загоряння стало коротке замикання холодильника.
Свідки повідомляють, що в будинку повністю згоріли веранда і кухня. Його власниця зараз проживає в літній кухні, а її рятівницю лікарі Іваничівської ЦРЛ намагаються повернути до повноцінного життя.
У реанімаційному відділенні підтвердили інформацію, що мешканка Грибовиці пережила важкий стрес, що вплинуло на стан її здоров’я.
Наталія К. виховує двох доньок віком 16 і 8 років та синочка, якому на днях виповниться 3 роки.
Кошти для лікування можна перерахувати на картку ПриватБанку 4149497100304403 (Куницький Ігор Володимирович).
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Першими рятувати одиноку пенсіонерку кинулися сусіди. Відчувши запах диму в оселі, вона подзвонила до подружжя, що її доглядає. Чоловік та дружина відразу прибігли на місце події, на допомогу прийшов також учасник АТО, який проживає поруч, - пише Буг.
Чоловіки через вікно передали пенсіонерку в руки жінки. Від перенесеного шоку доглядальниці прямо на місці довелося надавати медичну допомогу.
Каретою “швидкої” її доправили в Іваничівську районну лікарню, де вона і зараз перебуває з діагнозом “післясудомна афазія”, повідомив її чоловік.
Жінка не пам’ятає нікого з рідних і не говорить.
Афазія – це часткове або повне порушення мови, причиною розвитку якого є органічне ураження відділу кори мозку, що відповідає за мовну функцію. При розвитку даного захворювання спостерігається втрата здатності до розуміння мови і вираження своїх думок в словах.
Як повідомив головний інспектор Іваничівського районного сектору УДСНС України у Волинській області Анатолій Киричук, повідомлення про пожежу поступило о 2:06 29-го липня. Причиною загоряння стало коротке замикання холодильника.
Свідки повідомляють, що в будинку повністю згоріли веранда і кухня. Його власниця зараз проживає в літній кухні, а її рятівницю лікарі Іваничівської ЦРЛ намагаються повернути до повноцінного життя.
У реанімаційному відділенні підтвердили інформацію, що мешканка Грибовиці пережила важкий стрес, що вплинуло на стан її здоров’я.
Наталія К. виховує двох доньок віком 16 і 8 років та синочка, якому на днях виповниться 3 роки.
Кошти для лікування можна перерахувати на картку ПриватБанку 4149497100304403 (Куницький Ігор Володимирович).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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