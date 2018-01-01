вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині жінка, яка рятувала з пожежі пенсіонерку, потрапила в реанімацію

На Волині жінка, яка рятувала з пожежі пенсіонерку, потрапила в реанімацію
В селі Грибовиця Іваничівського району вночі з 28-го на 29 липня у помешканні одинокої 71-річної жительки виникла пожежа. 35-річна жінка, яка допомагала бабусі вибратися з полум’я, від перенесеного шоку потрапила в реанімацію.

Першими рятувати одиноку пенсіонерку кинулися сусіди. Відчувши запах диму в оселі, вона подзвонила до подружжя, що її доглядає. Чоловік та дружина відразу прибігли на місце події, на допомогу прийшов також учасник АТО, який проживає поруч, - пише Буг.

Чоловіки через вікно передали пенсіонерку в руки жінки. Від перенесеного шоку доглядальниці прямо на місці довелося надавати медичну допомогу.

Каретою “швидкої” її доправили в Іваничівську районну лікарню, де вона і зараз перебуває з діагнозом “післясудомна афазія”, повідомив її чоловік.

Жінка не пам’ятає нікого з рідних і не говорить.

Афазія – це часткове або повне порушення мови, причиною розвитку якого є органічне ураження відділу кори мозку, що відповідає за мовну функцію. При розвитку даного захворювання спостерігається втрата здатності до розуміння мови і вираження своїх думок в словах.

Як повідомив головний інспектор Іваничівського районного сектору УДСНС України у Волинській області Анатолій Киричук, повідомлення про пожежу поступило о 2:06 29-го липня. Причиною загоряння стало коротке замикання холодильника.

Свідки повідомляють, що в будинку повністю згоріли веранда і кухня. Його власниця зараз проживає в літній кухні, а її рятівницю лікарі Іваничівської ЦРЛ намагаються повернути до повноцінного життя.

У реанімаційному відділенні підтвердили інформацію, що мешканка Грибовиці пережила важкий стрес, що вплинуло на стан її здоров’я.

Наталія К. виховує двох доньок віком 16 і 8 років та синочка, якому на днях виповниться 3 роки.

Кошти для лікування можна перерахувати на картку ПриватБанку 4149497100304403 (Куницький Ігор Володимирович).


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Волинь, жінка, реанімація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вони зомбовані», – декламатор вірша Шевченка у Володимирі про прихожан УПЦ МП
Велична і похмура краса: луцькі ріки перед грозою. ФОТО
Чи безпечний луцький квас. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Резонансна аварія у Харкові: у МОЗ заявили, що Зайцева була під наркотиками
Сьогодні, 17:45
У центрі Луцька напали на валютника і забрали сумку з грішми
Сьогодні, 17:21
На Волині жінка, яка рятувала з пожежі пенсіонерку, потрапила в реанімацію
Сьогодні, 17:16
Кому на Волині платять найбільше
Сьогодні, 17:05
На Волині 17 людей потрапили до лікарні через укус змій
Сьогодні, 17:02
Схожі новини
П'яний волинянин підпалив власний корівник П'яний волинянин підпалив власний корівник
26 липень, 08:26
Полум’я знищило на Волині 2,5 тонни сіна Полум’я знищило на Волині 2,5 тонни сіна
21 липень, 02:04
На Волині — найвищий рівень пожежної небезпеки На Волині — найвищий рівень пожежної небезпеки
09 липень, 16:45
У пожежі на Волині загинули двоє людей У пожежі на Волині загинули двоє людей
26 червень, 10:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку заборонили продаж алкоголю біля «Авангарду»
Сьогодні, 18:35
 0
Волинь випередила шість областей за рівнем зарплат
Сьогодні, 18:15
 0
З луцького двору вже місяць не забирають повалене дерево
Сьогодні, 18:05
 0
Резонансна аварія у Харкові: у МОЗ заявили, що Зайцева була під наркотиками
Сьогодні, 17:45
 0
У центрі Луцька напали на валютника і забрали сумку з грішми
Сьогодні, 17:21
 0
Медіа
відео
1/8